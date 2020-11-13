Главная особенность бессимптомных носителей коронавируса заключается в том, что они остаются высоко заразными. Об этом рассказал академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
«Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность», — цитирует ученого РИА «Новости». Он уточнил, что бессимптомные заболевшие занимают 20-40% от общего числа зараженных.
Ранее Наньшань заявил, что мнение о естественном появлении антител к коронавирусу является антинаучным, нереалистичным и антигуманным, передает «Федеральное агентство новостей». Массовый иммунитет возможет только при проведении массовой вакцинации. Однако даже при этом потребуется от одного года до двух лет для его выработки. Иммунолог Георгий Викулов в разговоре с URA.RU отметил, что коллективный иммунитет от коронавируса возможен, однако неизвестно, сколько он будет действовать.