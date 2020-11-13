13 ноября 2020

Названа главная особенность бессимптомных носителей коронавируса

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, капельница, коридор больницы, медицина, медицинский работник, врач, больница, медик, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Бессимптомные заболевшие занимают 20-40% от общего числа зараженных, отметил академик Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главная особенность бессимптомных носителей коронавируса заключается в том, что они остаются высоко заразными. Об этом рассказал академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

«Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность», — цитирует ученого РИА «Новости». Он уточнил, что бессимптомные заболевшие занимают 20-40% от общего числа зараженных.

Ранее Наньшань заявил, что мнение о естественном появлении антител к коронавирусу является антинаучным, нереалистичным и антигуманным, передает «Федеральное агентство новостей». Массовый иммунитет возможет только при проведении массовой вакцинации. Однако даже при этом потребуется от одного года до двух лет для его выработки. Иммунолог Георгий Викулов в разговоре с URA.RU отметил, что коллективный иммунитет от коронавируса возможен, однако неизвестно, сколько он будет действовать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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