В 2021 году больше внимания уделят пенсионной реформе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефть марки Brent 29 января торгуется по 55,23 доллара за баррель. По сравнению с открытием торгов, когда цена составляла 54,96 доллара США, стоимость барреля выросла на 0,27 копейки. Нефть WTI торгуется по 52,30 доллара за бочку (снижение составило 0,05%).

Курс доллара 29 января составил 76,21 рубля, это на 0,36 рубля больше, чем 28 января. За один евро россиянам придется отдать 92,23 рубля. Это на 0,42 больше, чем в сравнении с прошлым днем — тогда евро стоил 91,81 рубля.

Ситуация в России

Численность населения РФ за 2020 год сократилась более чем на полмиллиона человек. Это рекордный показатель с 2005 года, когда население сократилось на 600 тысяч человек.

Из-за отсутствующей индексации каждый работающий пенсионер недополучил 1100 рублей в месяц, или 8% от пенсии. Всего работающие пенсионеры недополучили от государства 179 376 рублей каждый, неработающие — 66 108 рублей каждый. Российские власти пока не приняли решение об индексации пенсий работающим.

Госавтоинспекция России считает, что штрафовать водителей в плохую погоду больше нельзя. Сотрудники ГИБДД могут отменять штрафы, которые выписаны на основании данных спецтехсредств, например, камер видеонаблюдения, если из-за снега не было видно дорожной разметки, и в других подобных случаях, когда вины водителя нет.

Ситуация в мире

В Объединенной организации труда посчитали, сколько рабочего времени в 2020 году было потеряно в мире из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Получилось на 8,8% (или на 255 млн рабочих мест) меньше, чем в 2019-м, но в четыре раза больше, чем во время финансового кризиса 2009 года.

По итогам 2020 года, товарооборот Китая и России сократился на 2,9% , составив 107,76 млрд долларов США. Экспорт товаров из Китая в Россию в за год вырос на 1,7%, до 50,58 млрд долларов. Импорт из РФ в Китай сократился на 6,6%, до 57,18 млрд долларов.

В 2020 году ВВП США снизился на 3,5% . Это первое снижение валового продукта страны с 2009 года — тогда показатель упал на 2,5%. Падение всей мировой экономики в период пандемии стало сильнейшим с 1946 года. Тогда оно составляло 11,6%.

Французское министерство по делам моря разработало план поддержки рыболовной отрасли, которая пострадает из-за выхода Великобритании из ЕС. Рыбаки и оптовые продавцы морепродуктов смогут получить финансовую помощь в размере до 30 тысяч евро . С 2026 года европейские рыбаки сохранят доступ к зонам в пределах 6—12 морских миль от британского побережья. Однако вылов рыбы в территориальных водах Соединенного Королевства для представителей других стран постепенно должен сократиться на четверть.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил свою позицию касательно митингов в России. Он считает, что протесты в РФ будут продолжаться гораздо дольше, чем в Белоруссии. «У нас в августе решили совершить блицкриг, мгновенно свергнуть власть и ввести натовские войска. В России осуществить блицкриг невозможно», — сказал он.

Мнения экспертов

В 2021 году правительство России обратит больше внимания на проблемы пенсионной реформы, считает экономический аналитик, топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. По его мнению, в стране усиливается социальный вектор развития и поддержка пенсионеров теперь включена в список ключевых приоритетов. Индексация пенсий с 2021 года может составить 2-3%, полагает эксперт.

Российские власти нашли способ сдерживания цен на бензин. Нефтяные компании нарастят выпуск и запасы бензина. Это позволит удержать цены на топливо, считает глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

В России хотят ввести новые налоги. Специальный налоговый режим для ресторанов и кафе «УСН-общепит» предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он считает, что для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей нужно установить налоговые ставки в 8% и 20% соответственно.