28 января 2021

Власти Москвы: привитые от COVID могут стать донорами плазмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи выясняют, можно ли переливать плазму переболевших COVID-19 россиян Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве началось исследование, которое покажет, могут ли вакцинированные от коронавируса стать донорами плазмы с антителами к COVID-19. Об этом сообщили в мэрии столицы.

На сайте московской администрации указано, что метод переливания плазмы с антителами больным коронавирусом активно применяется в городских больницах. «С учетом того, что при применении вакцины „Спутник V“ у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее профессор РАН Симон Мацкеплишвили предупредил, что к переливанию плазмы крови вакцинированных от коронавируса людей для лечения пациентов с COVID-19 стоит относиться с осторожностью. Особенно это касается препарата «Спутник V».

Ученые Великобритании утверждают, что плазма выздоровевшего после коронавируса человека бесполезна для другого пациента, пишет агентство Nation News. Более того, мутации COVID-19 становятся более устойчивыми к антителам, поэтому новыми штаммами могут заразиться уже переболевшие люди, добавляют «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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