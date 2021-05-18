У чиновников-коррупционеров будут отбирать деньги Фото: Алексей Гущин © URA.RU

У государственных служащих России будут изымать деньги с банковских счетов, если сумма вклада превышает доход чиновника за три года. Соответствующие поправки об ужесточении антикоррупционного законодательства приняла Госдума в первом чтении.

Как указано в документе, поправки коснутся лиц, которые ежегодно предоставляют сведения о доходах и имуществе. «Законопроектом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход РФ денежные средства, <…> если сумма их превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года, и если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения», — приводит ТАСС выдержку из законопроекта.

Нижний предел изымаемой суммы авторы инициативы предлагают установить в размере 10 тысяч рублей. Сейчас закон позволяет обращать в доход федеральной казны только земельные участки, недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги.

Ранее партия «Справедливая Россия» требовала отбирать деньги у коррупционеров и направлять их в бюджет страны. А «Коммунисты России» и вовсе предлагали ввести смертную казнь для тех, кто берет взятки, уточняет агентство Nation News.