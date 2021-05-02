02 мая 2021

В Госдуме нашли способ увеличить бюджет на 5 триллионов рублей

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Деньги коррупционеров нужно искать у их дальних родственников Фото:

Бюджет страны можно увеличить на пять триллионов рублей, изъяв незаконно нажитые активы граждан. С таким предложением выступает партия «Справедливая Россия».

«Потери государственного бюджета от коррупции эксперты оценивают в суммы от 2 до 5 триллионов рублей. Это в том числе и те активы, которые оформляются на родню казнокрадов. Реализация антикоррупционного пакета „СР“ позволит одержать масштабную победу над коррупцией. В частности, изъять незаконно нажитые активы на триллионы рублей — не только у самих коррупционеров, но и у их родственников», — пишет лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов в своем telegram-канале.

По его мнению, коррупционеры могут спрятать деньги у более далеких родственников. «Одним из программных законопроектов справороссы предлагают распространить антикоррупционные проверки на родственников чиновников, включая родителей, детей и внуков, братьев и сестер», — пишет Миронов, уточняя, что соответствующий законопроект уже отправлен в Госдуму на рассмотрение.

Ранее Миронов также предложил приравнять коррупцию в России к госизмене, передает телеканал 360. Депутат уверен, что это поможет снизить масштабы взяточничества в стране. Также за их счет можно помогать бедным россиянам, повышая налоги для состоятельной части населения и понижая для малообеспеченных граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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