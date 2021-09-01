Москвичи будут платить за проезд в метро лицом

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Камера в метро будет распознавать лицо пользователя и снимать средства со счета Фото:

В московском метрополитене запустят систему FacePay на всех станциях с 15 октября. Система позволяет расплачиваться в метро с помощью лица. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе марафона «Новое знание».

«Сегодня система работает на трех станциях, с 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь, проходите. Мы вас любим, мы вас узнаем», — заявил Собянин в ходе марафона «Новое знание», трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

Для того, чтобы воспользоваться системой FacePay, нужно скачать специальное приложение и отправить фотографию своего лица. При входе в метро видеокамеры будут фиксировать пользователя, распознавать его лицо и списывать деньги с банковского счета, который привяжет пользователь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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