ЦИК отправила свою опергруппу в Подмосковье

ЦИК направила письма властям, в которых попросил принять меры по недопущению фальсификации на выборах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Центральная избирательная комиссия РФ отправила в подмосковный город Королев оперативную группу из-за возможных нарушений. Об этом сообщается в официальном Телеграмме ЦИК.

«Центральной избирательной комиссией в Королев направлена группа оперативного реагирования для изучения, в рамках своей компетенции, всех обстоятельств. Если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных», — написано в канале ЦИК.

Также комиссия направила официальные письма генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области. В обращениях ЦИК попросила, как можно скорее принять меры, чтобы не допустить фальсификации.

Опергруппа ЦИК направилась в Подмосковье после статьи «Новой газеты». В издание попала аудиозапись с совещания по «фальсификации выборов». «Новая газеты» передала аудио ЦИК.