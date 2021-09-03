ЦИК отправила свою опергруппу в Подмосковье

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ВЫБОРЫ 2018. Предварительное голосование на выборах Президента РФ в поселке нефтяников Северный. Сургут, бюллетени, выборы 2018, избирательный участок, голосование, урна для голосования
ЦИК направила письма властям, в которых попросил принять меры по недопущению фальсификации на выборах Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Центральная избирательная комиссия РФ отправила в подмосковный город Королев оперативную группу из-за возможных нарушений. Об этом сообщается в официальном Телеграмме ЦИК.

«Центральной избирательной комиссией в Королев направлена группа оперативного реагирования для изучения, в рамках своей компетенции, всех обстоятельств. Если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных», — написано в канале ЦИК.

Также комиссия направила официальные письма генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области. В обращениях ЦИК попросила, как можно скорее принять меры, чтобы не допустить фальсификации.

Опергруппа ЦИК направилась в Подмосковье после статьи «Новой газеты». В издание попала аудиозапись с совещания по «фальсификации выборов». «Новая газеты» передала аудио ЦИК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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