Пенсионеры Тюмени стали жертвами челябинской банды COVID-борцов

Пенсионеров обманывали под предлогом борьбы в COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Тюмени, в том числе пенсионеры, пострадали от действий группы мошенников из Челябинска, которая за деньги оказывала ненастоящие услуги по дезинфекции от коронавируса. По данным тюменского УМВД, жертвами преступной схемы 14 человек.

«Соучастники прибыли в Тюмень и стали активно предлагать пожилым гражданам провести „дезинфекцию“ их квартир от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за денежное вознаграждение», — сообщает пресс-служба МВД на своем сайте. Тех, кто не соглашался пускать в квартиру посторонних, пугали штрафами и постановкой жилья на карантин.

В полиции отмечают, что вместо настоящей дезинфекции злоумышленники использовали генератор сухого тумана и избавлялись от посторонних запахов. Заявленного эффекта такая обработка не приносила. В схему челябинский организатор группы включил пять своих земляков, каждому из которых определил роль.

Выйти на злоумышленников помогла местная жительница. Оперативники задержали мошенников на выезде из Тюмени. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В результате действий преступников пострадали 14 граждан.

Ранее похожую схему выявили в Перми. Там злоумышленники под видом дезинфекции квартир грабили пенсионеров.