04 сентября 2021

Телефонные мошенники начали обманывать россиян через кешбэк

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Мошенники звонят клиентам банков якобы сообщить о кешбэке, который те накопили, но не используют Фото:

Стало известно о новой мошеннической схеме с банковскими картами. Злоумышленники просят россиян сообщить данные карты под предлогом проблем с начислением кешбека. Об этом сообщил заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Лебедев.

«Из банка не будут звонить и говорить, что у вас есть на карте какой-то кешбэк. Как правило, такие приемы у мошенников. Надо проявлять бдительность, ни в коем случае не надо вестись на эти предложения и передавать свои данные. <…> Лучше всего перезвонить на официальный телефон банка или компании и проверить информацию», — посоветовал Анатолий Лебедев в эфире радио Sputnik.

Кешбек (когда часть средств за покупку возвращается на карту) становится наиболее популярной услугой, которую банки добавляют к картам. Мошенники адаптировались под нововведения и звонят клиентам банков якобы сообщить о кешбэке, который те накопили, но не используют. Если вы сообщите злоумышленнику все необходимые данные, то он получит доступ к любым операциям с вашими денежными средствами, сообщил Лебедев.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали вымогать деньги у жертв под видом полицейских. Как сообщили в пресс-центре МВД России, злоумышленники представляются участковыми и убеждают потерпевших перевести деньги вымогателям, чтобы разоблачить их.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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