В Госдуме предложили поднять прожиточный минимум до 20 000 рублей

Депутат Ярослав Нилов предложил изменить методику расчета прожиточного минимума в сторону увеличения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России необходимо изменить методику расчета прожиточного минимума и поднять этот показатель до 20 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Для определения прожиточного минимума используется специальная методика. Определяется медианный доход граждан и используется соотношение 44,2%. Соответственно, надо менять соотношение в сторону увеличения и обеспечивать реальный доход граждан. На наш взгляд, прожиточный минимум должен быть не менее 20 тысяч рублей», — сказал URA.RU Ярослав Нилов.

По словам депутата Госдумы, для расчета прожиточного минимума следует поднять соотношение из медианного дохода более чем на 15%. «Надо смотреть европейскую практику. Там доходит до 60%», — отметил собеседник агентства.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил вернуть старую методику расчета прожиточного минимума. Это показатель высчитывался, исходя из годовой потребительской корзины трудоспособного гражданина. Сейчас прожиточный минимум составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля.