В Instagram оценили плохую шутку от Собчак

Пользователи Instagram положительно оценили «плохую» шутку Ксении Собчак
Издание «Медуза» (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ) запустило конкурс на самую плохую шутку в социальной сети Instagram. В акции приняла участие телеведущая Ксения Собчак.
«Территория ваша — попа заграницы, а не наши просторы земли русской», — написала Собчак. Пользователи положительно оценили шутку телеведущей.
Пользователи вспоминают об иноагентах
Кто-то аплодирует шутке
Пользователи считают шутку «тонкой»
Кто-то считает шутку слишком мягкой
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