В Instagram оценили плохую шутку от Собчак

Пользователи Instagram положительно оценили «плохую» шутку Ксении Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Издание «Медуза» (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ) запустило конкурс на самую плохую шутку в социальной сети Instagram. В акции приняла участие телеведущая Ксения Собчак.

«Территория ваша — попа заграницы, а не наши просторы земли русской», — написала Собчак. Пользователи положительно оценили шутку телеведущей.

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