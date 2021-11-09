В Instagram оценили плохую шутку от Собчак

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, собчак ксения
Пользователи Instagram положительно оценили «плохую» шутку Ксении Собчак Фото:

Издание «Медуза» (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ) запустило конкурс на самую плохую шутку в социальной сети Instagram. В акции приняла участие телеведущая Ксения Собчак.

«Территория ваша — попа заграницы, а не наши просторы земли русской», — написала Собчак. Пользователи положительно оценили шутку телеведущей.

Пользователи вспоминают об иноагентах
Кто-то аплодирует шутке
Пользователи считают шутку «тонкой»
Кто-то считает шутку слишком мягкой

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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