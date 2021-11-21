Рогозин пообещал интернет в космосе в 2024 году

Дмитрий Рогозин заявил, что РФ получит российский интернет из космоса в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что к 2024 году благодаря программе «Сфера» Россия сможет получить интернет из космоса. По его словам, госкорпорация уже получила первые средства по программе.

«Если все пойдет так, как мы планируем, то в 2024 году страна получит интернет из космоса. Мы уже получили первые средства по программе на формирование научно-технического задела. В следующем году на „Сферу“ будет выделено еще 7 млрд рублей», — сказал Рогозин в разговоре с ТАСС.

По словам гендиректора Роскосмоса, эти средства пойдут на создание двух летных прототипов космических аппаратов «Скиф» и «Марафон». Один из них будет запущен в 2022 году, другой — в 2023 году. Вторая часть средств пойдет на закупку ракет-носителей для выведения в 2024 году спутников связи «Экспресс-РВ».

Ранее Рогозин заявил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие, потому что в современном мире это необходимо. По его словам, Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие, «в этом никакого секрета нет», передает RT. Он уточнил, что стране нужно защищать себя в космическом пространстве, отмечает Nation News.