На выступившую в Екатеринбурге Инстасамку донесли генпрокурору РФ

Активисты попросили Генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить поведение тюменской блогерши Инстасамки (Дарья Зотеева) на пропаганду разврата после ее концерта в Екатеринбурге. Об этом сообщили в общественном центре по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай».
«[Инстасамка распространяет] через песни и образы описания половых отношений между мужчиной и женщиной, эксплуатируют интерес к сексу, информацию порнографического характера и информацию, побуждающую к занятию проституцией среди детей», — приводит телеканал 360 текст обращения активистов, отправленного Краснову. Также представителей организации возмутил мат в песнях блогерши.
Активисты сообщили, что их жалоба основана на письмах многих людей, которые переживают за воспитание своих детей. Родители считают, что власти должны контролировать деятельность блогеров, которые могут нанести ущерб психике детей.
Концерт Инстасамки прошел в Екатеринбурге 29 сентября. Вместе с ней выступал исполнитель Moneyken (Олег Еропкин), поведение которого также возмутило активистов.
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