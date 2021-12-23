23 декабря 2021

ЕС и Киев обсудили новые угрозы вторжения России на Украину

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Реконструкция Корсунь-Шевченковской операции. Свердловская область, Верхняя Пышма, советские солдаты, военная реконструкция, красная армия, пулемет максима, зимняя война, historical reenactment
Наращивание военной мощи в России создало новые угрозы Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили риск вторжения России на Украину. О соответствующем заявлении политиков рассказали в Брюсселе внешнеполитической службе ЕС.

«23 декабря 2021 года Жозеп Боррель провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания военной мощи России вокруг Украины. Наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения вторжения», — отмечается в тексте.

Кулеба в своем Twitter-аккаунте рассказал, что главной темой переговоров была ситуация, связанная с безопасностью. По его словам, он и Боррель пришли к мнению о том, что решения по безопасности Украины должны приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС.

По словам украинского МИД, на сегодняшний день существует два сценария развития событий в ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный. Либо необходимо демонстрировать силу Украины, либо готовить почву для локальной вооруженной операции.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили риск вторжения России на Украину. О соответствующем заявлении политиков рассказали в Брюсселе внешнеполитической службе ЕС. «23 декабря 2021 года Жозеп Боррель провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания военной мощи России вокруг Украины. Наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения вторжения», — отмечается в тексте. Кулеба в своем Twitter-аккаунте рассказал, что главной темой переговоров была ситуация, связанная с безопасностью. По его словам, он и Боррель пришли к мнению о том, что решения по безопасности Украины должны приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС. По словам украинского МИД, на сегодняшний день существует два сценария развития событий в ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный. Либо необходимо демонстрировать силу Украины, либо готовить почву для локальной вооруженной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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