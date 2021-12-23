ЕС и Киев обсудили новые угрозы вторжения России на Украину

24 декабря 2021 в 01:28 Размер текста - 17 +

Наращивание военной мощи в России создало новые угрозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили риск вторжения России на Украину. О соответствующем заявлении политиков рассказали в Брюсселе внешнеполитической службе ЕС. «23 декабря 2021 года Жозеп Боррель провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания военной мощи России вокруг Украины. Наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения вторжения», — отмечается в тексте. Кулеба в своем Twitter-аккаунте рассказал, что главной темой переговоров была ситуация, связанная с безопасностью. По его словам, он и Боррель пришли к мнению о том, что решения по безопасности Украины должны приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС. По словам украинского МИД, на сегодняшний день существует два сценария развития событий в ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный. Либо необходимо демонстрировать силу Украины, либо готовить почву для локальной вооруженной операции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили риск вторжения России на Украину. О соответствующем заявлении политиков рассказали в Брюсселе внешнеполитической службе ЕС. «23 декабря 2021 года Жозеп Боррель провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания военной мощи России вокруг Украины. Наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения вторжения», — отмечается в тексте. Кулеба в своем Twitter-аккаунте рассказал, что главной темой переговоров была ситуация, связанная с безопасностью. По его словам, он и Боррель пришли к мнению о том, что решения по безопасности Украины должны приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС. По словам украинского МИД, на сегодняшний день существует два сценария развития событий в ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный. Либо необходимо демонстрировать силу Украины, либо готовить почву для локальной вооруженной операции.