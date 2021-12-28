28 декабря 2021

На Украине хотят отправить детей воевать с Россией

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Реконструкция Корсунь-Шевченковской операции. Свердловская область, Верхняя Пышма, реконструкция боя, солдат вермахта, убитый солдат, зимняя война, historical reenactment
На Украине предложили мобилизовать детей в случае войны с Россией Фото:

Украине необходимо мобилизовать детей в случае войны с Россией. Об этом заявил украинский аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».

«И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — заявил Кочетков. По его словам, это позволит «увеличить вероятные потерь противника».

Ранее стало известно, что на Украине на воинский учет поставят беременных и женщин с маленькими детьми. Об этом рассказали в главном управлении разведки Минобороны Украины. В ведомстве сообщили, что женщины и раньше были в армии, но это касалось ограниченного круга профессий. В декабре вступил в силу новый приказ Минобороны Украины. Изменения в законодательстве теперь расширяют возможности воинского учета женщин 35 специальностей.

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Украине необходимо мобилизовать детей в случае войны с Россией. Об этом заявил украинский аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред». «И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — заявил Кочетков. По его словам, это позволит «увеличить вероятные потерь противника». Ранее стало известно, что на Украине на воинский учет поставят беременных и женщин с маленькими детьми. Об этом рассказали в главном управлении разведки Минобороны Украины. В ведомстве сообщили, что женщины и раньше были в армии, но это касалось ограниченного круга профессий. В декабре вступил в силу новый приказ Минобороны Украины. Изменения в законодательстве теперь расширяют возможности воинского учета женщин 35 специальностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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