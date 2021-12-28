На Украине хотят отправить детей воевать с Россией

29 декабря 2021 в 05:06 Размер текста - 17 +

На Украине предложили мобилизовать детей в случае войны с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украине необходимо мобилизовать детей в случае войны с Россией. Об этом заявил украинский аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред». «И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — заявил Кочетков. По его словам, это позволит «увеличить вероятные потерь противника». Ранее стало известно, что на Украине на воинский учет поставят беременных и женщин с маленькими детьми. Об этом рассказали в главном управлении разведки Минобороны Украины. В ведомстве сообщили, что женщины и раньше были в армии, но это касалось ограниченного круга профессий. В декабре вступил в силу новый приказ Минобороны Украины. Изменения в законодательстве теперь расширяют возможности воинского учета женщин 35 специальностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украине необходимо мобилизовать детей в случае войны с Россией. Об этом заявил украинский аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред». «И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — заявил Кочетков. По его словам, это позволит «увеличить вероятные потерь противника». Ранее стало известно, что на Украине на воинский учет поставят беременных и женщин с маленькими детьми. Об этом рассказали в главном управлении разведки Минобороны Украины. В ведомстве сообщили, что женщины и раньше были в армии, но это касалось ограниченного круга профессий. В декабре вступил в силу новый приказ Минобороны Украины. Изменения в законодательстве теперь расширяют возможности воинского учета женщин 35 специальностей.