Украина поставит на воинский учет беременных женщин и молодых мам

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День Рождения
При постановке на учет беременных учтут их состояние здоровья Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

На Украине на воинский учет поставят беременных и женщин с маленькими детьми. Об этом рассказали в главное управлении разведки Минобороны Украины.

«Беременных женщин и/или с несовершеннолетними детьми также берут на воинский учет. Как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитывать состояние здоровья и семейные обстоятельства», — сообщает в Faceebook главное управление разведки Минобороны Украины. До конца следующего года планируется проанализировать изменения числа военнообязанных-женщин, которые состоят на воинском учете.

В ведомстве сообщили, что женщины и раньше были в армии, но это касалось ограниченного круга профессий. В декабре вступил в силу новый приказ Минобороны Украины. Изменения в законодательстве Украины теперь расширяют возможности воинского учета женщин других специальностей и профессий. В список попали 35 специальностей.

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На Украине на воинский учет поставят беременных и женщин с маленькими детьми. Об этом рассказали в главное управлении разведки Минобороны Украины. «Беременных женщин и/или с несовершеннолетними детьми также берут на воинский учет. Как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитывать состояние здоровья и семейные обстоятельства», — сообщает в Faceebook главное управление разведки Минобороны Украины. До конца следующего года планируется проанализировать изменения числа военнообязанных-женщин, которые состоят на воинском учете. В ведомстве сообщили, что женщины и раньше были в армии, но это касалось ограниченного круга профессий. В декабре вступил в силу новый приказ Минобороны Украины. Изменения в законодательстве Украины теперь расширяют возможности воинского учета женщин других специальностей и профессий. В список попали 35 специальностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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