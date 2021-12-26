Украина поставит на воинский учет беременных женщин и молодых мам

26 декабря 2021 в 18:01 Размер текста - 17 +

При постановке на учет беременных учтут их состояние здоровья Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета Война на Украине На Украине на воинский учет поставят беременных и женщин с маленькими детьми. Об этом рассказали в главное управлении разведки Минобороны Украины. «Беременных женщин и/или с несовершеннолетними детьми также берут на воинский учет. Как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитывать состояние здоровья и семейные обстоятельства», — сообщает в Faceebook главное управление разведки Минобороны Украины. До конца следующего года планируется проанализировать изменения числа военнообязанных-женщин, которые состоят на воинском учете. В ведомстве сообщили, что женщины и раньше были в армии, но это касалось ограниченного круга профессий. В декабре вступил в силу новый приказ Минобороны Украины. Изменения в законодательстве Украины теперь расширяют возможности воинского учета женщин других специальностей и профессий. В список попали 35 специальностей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине на воинский учет поставят беременных и женщин с маленькими детьми. Об этом рассказали в главное управлении разведки Минобороны Украины. «Беременных женщин и/или с несовершеннолетними детьми также берут на воинский учет. Как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитывать состояние здоровья и семейные обстоятельства», — сообщает в Faceebook главное управление разведки Минобороны Украины. До конца следующего года планируется проанализировать изменения числа военнообязанных-женщин, которые состоят на воинском учете. В ведомстве сообщили, что женщины и раньше были в армии, но это касалось ограниченного круга профессий. В декабре вступил в силу новый приказ Минобороны Украины. Изменения в законодательстве Украины теперь расширяют возможности воинского учета женщин других специальностей и профессий. В список попали 35 специальностей.