Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, и это заметили французы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Традиционное поздравление граждан президентом РФ Владимиром Путиным в новогоднюю ночь, транслировавшееся на российских каналах, оценили жители Франции. Одни считают Путина сильным политиком, другие завидуют, ведь, по мнению последних, в самой Франции с защитой своих интересов дело обстоит крайне сложно. Комментарии взяты с изданий Le Figaro и RT France.

Пользователь написал подробный комментарий, за что любит российского президента Скриншот с французской газеты Le Figaro

Пользователь из Франции позавидовал россиянам Скриншот с французской газеты Le Figaro

Французы считают, что Путин спас Россию от разрушения Скриншот с французской газеты Le Figaro

Комментаторы обвиняют французские власти в том, что последние не похожи на российских чиновников Скриншот с французской газеты Le Figaro

Французы очень тепло поздравили Владимира Путина и россиян с Новым годом и пожелали процветания Скриншот комментариев с youtube-канала RT France

Граждане Франции в восторге от отношения президента РФ к своему народу, в частности — к детям Скриншот комментариев с youtube-канала RT France

Главной целью властей России на 2022 год является повышение благосостояния россиян, сказал Путин в новогоднем обращении. По его словам, это сделает Россию еще более сильной страной. Кроме того, российский президент стал самым упоминаемой персоной в российских СМИ в 2021 году — такое исследование проводило издание «Интерфакс».