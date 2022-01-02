Новогодняя речь Путина вызвала восхищение у французов. «Не то что наши»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, и это заметили французы Фото:

Традиционное поздравление граждан президентом РФ Владимиром Путиным в новогоднюю ночь, транслировавшееся на российских каналах, оценили жители Франции. Одни считают Путина сильным политиком, другие завидуют, ведь, по мнению последних, в самой Франции с защитой своих интересов дело обстоит крайне сложно. Комментарии взяты с изданий Le Figaro и RT France.

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Главной целью властей России на 2022 год является повышение благосостояния россиян, сказал Путин в новогоднем обращении. По его словам, это сделает Россию еще более сильной страной. Кроме того, российский президент стал самым упоминаемой персоной в российских СМИ в 2021 году — такое исследование проводило издание «Интерфакс».

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Традиционное поздравление граждан президентом РФ Владимиром Путиным в новогоднюю ночь, транслировавшееся на российских каналах, оценили жители Франции. Одни считают Путина сильным политиком, другие завидуют, ведь, по мнению последних, в самой Франции с защитой своих интересов дело обстоит крайне сложно. Комментарии взяты с изданий Le Figaro и RT France. Главной целью властей России на 2022 год является повышение благосостояния россиян, сказал Путин в новогоднем обращении. По его словам, это сделает Россию еще более сильной страной. Кроме того, российский президент стал самым упоминаемой персоной в российских СМИ в 2021 году — такое исследование проводило издание «Интерфакс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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