Традиционное поздравление граждан президентом РФ Владимиром Путиным в новогоднюю ночь, транслировавшееся на российских каналах, оценили жители Франции. Одни считают Путина сильным политиком, другие завидуют, ведь, по мнению последних, в самой Франции с защитой своих интересов дело обстоит крайне сложно. Комментарии взяты с изданий Le Figaro и RT France.
Пользователь написал подробный комментарий, за что любит российского президента
Скриншот с французской газеты Le Figaro
Пользователь из Франции позавидовал россиянам
Скриншот с французской газеты Le Figaro
Французы считают, что Путин спас Россию от разрушения
Скриншот с французской газеты Le Figaro
Комментаторы обвиняют французские власти в том, что последние не похожи на российских чиновников
Скриншот с французской газеты Le Figaro
Французы очень тепло поздравили Владимира Путина и россиян с Новым годом и пожелали процветания
Скриншот комментариев с youtube-канала RT France
Граждане Франции в восторге от отношения президента РФ к своему народу, в частности — к детям
Скриншот комментариев с youtube-канала RT France
Главной целью властей России на 2022 год является повышение благосостояния россиян, сказал Путин в новогоднем обращении. По его словам, это сделает Россию еще более сильной страной. Кроме того, российский президент стал самым упоминаемой персоной в российских СМИ в 2021 году — такое исследование проводило издание «Интерфакс».
Традиционное поздравление граждан президентом РФ Владимиром Путиным в новогоднюю ночь, транслировавшееся на российских каналах, оценили жители Франции. Одни считают Путина сильным политиком, другие завидуют, ведь, по мнению последних, в самой Франции с защитой своих интересов дело обстоит крайне сложно. Комментарии взяты с изданий Le Figaro и RT France. Главной целью властей России на 2022 год является повышение благосостояния россиян, сказал Путин в новогоднем обращении. По его словам, это сделает Россию еще более сильной страной. Кроме того, российский президент стал самым упоминаемой персоной в российских СМИ в 2021 году — такое исследование проводило издание «Интерфакс».