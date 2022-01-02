02 января 2022

В соцсетях пожаловались на прибавку к пенсии. «Это копейки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные пенсии были проиндексированы на 5,9% Фото:

Пользователи социальных сетей пожаловались на маленькую прибавку к пенсии после индексации 1 января 2022 года. С нового года социальные пенсии были проиндексированы на 5,9%.

«Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Пользователи уже подсчитали, что в среднем пенсии выросли менее чем на 1000 рублей. Они иронизируют, что с такой прибавкой можно ни в чем себе не отказывать.

Пользователи считают прибавку незначительной
Кто-то считает, что цены на продукты растут быстрее пенсий
Кто-то планирует ни в чем себе не отказывать
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Пользователи социальных сетей пожаловались на маленькую прибавку к пенсии после индексации 1 января 2022 года. С нового года социальные пенсии были проиндексированы на 5,9%. «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта. Документ подписал президент России Владимир Путин. Пользователи уже подсчитали, что в среднем пенсии выросли менее чем на 1000 рублей. Они иронизируют, что с такой прибавкой можно ни в чем себе не отказывать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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