В соцсетях пожаловались на прибавку к пенсии. «Это копейки»

03 января 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Социальные пенсии были проиндексированы на 5,9% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пользователи социальных сетей пожаловались на маленькую прибавку к пенсии после индексации 1 января 2022 года. С нового года социальные пенсии были проиндексированы на 5,9%. «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта. Документ подписал президент России Владимир Путин. Пользователи уже подсчитали, что в среднем пенсии выросли менее чем на 1000 рублей. Они иронизируют, что с такой прибавкой можно ни в чем себе не отказывать. Пользователи считают прибавку незначительной TikTok Кто-то считает, что цены на продукты растут быстрее пенсий TikTok Кто-то планирует ни в чем себе не отказывать TikTok Пенсию по инвалидности повысили на тысячу рублей TikTok Пользователи шутят, что 600 рублей это много TikTok Кто-то сравнивает пенсии в Москве и регионах Twitter Пользователи считают, что пенсии нужно поднимать в несколько раз Twitter Пользователи шутят, что теперь не стоит жаловаться на пенсии Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальных сетей пожаловались на маленькую прибавку к пенсии после индексации 1 января 2022 года. С нового года социальные пенсии были проиндексированы на 5,9%. «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта. Документ подписал президент России Владимир Путин. Пользователи уже подсчитали, что в среднем пенсии выросли менее чем на 1000 рублей. Они иронизируют, что с такой прибавкой можно ни в чем себе не отказывать.