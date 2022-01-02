Пользователи социальных сетей пожаловались на маленькую прибавку к пенсии после индексации 1 января 2022 года. С нового года социальные пенсии были проиндексированы на 5,9%.
«Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта. Документ подписал президент России Владимир Путин.
Пользователи уже подсчитали, что в среднем пенсии выросли менее чем на 1000 рублей. Они иронизируют, что с такой прибавкой можно ни в чем себе не отказывать.
Пользователи считают прибавку незначительной
TikTok
Кто-то считает, что цены на продукты растут быстрее пенсий
TikTok
Кто-то планирует ни в чем себе не отказывать
TikTok
Пенсию по инвалидности повысили на тысячу рублей
TikTok
Пользователи шутят, что 600 рублей это много
TikTok
Кто-то сравнивает пенсии в Москве и регионах
Twitter
Пользователи считают, что пенсии нужно поднимать в несколько раз
Twitter
Пользователи шутят, что теперь не стоит жаловаться на пенсии
Пользователи социальных сетей пожаловались на маленькую прибавку к пенсии после индексации 1 января 2022 года. С нового года социальные пенсии были проиндексированы на 5,9%. «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта. Документ подписал президент России Владимир Путин. Пользователи уже подсчитали, что в среднем пенсии выросли менее чем на 1000 рублей. Они иронизируют, что с такой прибавкой можно ни в чем себе не отказывать.