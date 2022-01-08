Пентагон отказался сокращать численность войск в Европе

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В Пентагоне не рассматривают возможности сокращения численности американских войск в Европе Фото:

В штаб-квартире Министерства обороны США заявили о том, что Америка не собирается рассматривать возможность сокращения численности войск в Восточной Европе. Об этом доложил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Появились некоторые сообщения от NBC о вариантах действий, которые США рассматривают перед переговорами с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу», — написал он в Twitter. Пресс-секретарь Пентагона добавил, что власти Америки не планируют изменять численность войск в балтийских странах и Польше, сообщает МК.

Ранее источник в администрации Байдена доложил о противоположных планах США: Америка выступила с готовностью предложить России сократить военное присутствие на востоке. Сообщалось, что администрация президента Америки составляет список вариантов изменения силовых структур в Европе, чтобы обсудить это на ближайших переговорах. Диалог между Россией и НАТО состоится 12 января. Одна из тем переговоров — меры по гарантиям безопасности, в том числе, гарантия нерасширения НАТО на восток.

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В штаб-квартире Министерства обороны США заявили о том, что Америка не собирается рассматривать возможность сокращения численности войск в Восточной Европе. Об этом доложил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Появились некоторые сообщения от NBC о вариантах действий, которые США рассматривают перед переговорами с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу», — написал он в Twitter. Пресс-секретарь Пентагона добавил, что власти Америки не планируют изменять численность войск в балтийских странах и Польше, сообщает МК. Ранее источник в администрации Байдена доложил о противоположных планах США: Америка выступила с готовностью предложить России сократить военное присутствие на востоке. Сообщалось, что администрация президента Америки составляет список вариантов изменения силовых структур в Европе, чтобы обсудить это на ближайших переговорах. Диалог между Россией и НАТО состоится 12 января. Одна из тем переговоров — меры по гарантиям безопасности, в том числе, гарантия нерасширения НАТО на восток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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