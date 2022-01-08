Пентагон отказался сокращать численность войск в Европе

08 января 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

В Пентагоне не рассматривают возможности сокращения численности американских войск в Европе Фото: miliman/pickupimage.com В штаб-квартире Министерства обороны США заявили о том, что Америка не собирается рассматривать возможность сокращения численности войск в Восточной Европе. Об этом доложил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Появились некоторые сообщения от NBC о вариантах действий, которые США рассматривают перед переговорами с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу», — написал он в Twitter. Пресс-секретарь Пентагона добавил, что власти Америки не планируют изменять численность войск в балтийских странах и Польше, сообщает МК . Ранее источник в администрации Байдена доложил о противоположных планах США: Америка выступила с готовностью предложить России сократить военное присутствие на востоке. Сообщалось, что администрация президента Америки составляет список вариантов изменения силовых структур в Европе, чтобы обсудить это на ближайших переговорах. Диалог между Россией и НАТО состоится 12 января. Одна из тем переговоров — меры по гарантиям безопасности, в том числе, гарантия нерасширения НАТО на восток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В штаб-квартире Министерства обороны США заявили о том, что Америка не собирается рассматривать возможность сокращения численности войск в Восточной Европе. Об этом доложил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Появились некоторые сообщения от NBC о вариантах действий, которые США рассматривают перед переговорами с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу», — написал он в Twitter. Пресс-секретарь Пентагона добавил, что власти Америки не планируют изменять численность войск в балтийских странах и Польше, сообщает МК. Ранее источник в администрации Байдена доложил о противоположных планах США: Америка выступила с готовностью предложить России сократить военное присутствие на востоке. Сообщалось, что администрация президента Америки составляет список вариантов изменения силовых структур в Европе, чтобы обсудить это на ближайших переговорах. Диалог между Россией и НАТО состоится 12 января. Одна из тем переговоров — меры по гарантиям безопасности, в том числе, гарантия нерасширения НАТО на восток.