Юрист: как россиянам отсудить деньги за последствия от вакцинации

Медучреждение может понести ответственность в случае последствий от вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если у вакцинированного возникли заболевания после прививки, то ему могут компенсировать ущерб. Об этом заявил председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

«Но нужно доказать вину фармкомпании, медицинской организации, которая прививала, и причинно-следственную связь между прививкой и возникшим заболеванием. В таком случае медучреждение, которое осуществляло прививки, будет нести гражданско-правовую ответственность, в частности оплату лечения», — сказал «Ридусу» Сергей Алексеев.

Так он прокомментировал инцидент со швейцарской спортсменкой Фабьен Шлумпф, которой предложили судиться с производителем вакцины от коронавируса из-за появления миокардита после прививки. По словам Алексеева, если защита спортсмена сможет обосновать нанесение материального ущерба из-за пропущенных соревнований, то можно потребовать с фармкомпании сумму неполученных наградных спонсорских денег.

Ранее врачи сообщили, когда нужно вызвать скорую помощь после прививки от коронавируса. После вакцинации стоит вызвать врача, если температура больше 38,5 градусов и не уменьшается от приема жаропонижающих средств. Об этом URA.RU сказали вирусолог, инфекционист Николай Малышев и главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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