Путин поручил не допускать роста цен на стройматериалы

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил ФАС принимать меры по недопущению необоснованного роста цен на стройматериалы Фото:

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пресекать необоснованное завышение цен на строительные материалы при осуществлении государственных контрактов. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Федеральной антимонопольной службе осуществлять на постоянной основе контроль за обоснованностью повышения цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов. При необходимости принимать меры по недопущению необоснованного повышения цен на такие ресурсы», — сказано в поручении президента.

Ранее аналитики агентства Infoline сообщили, что в 2021 году цены на стройматериалы выросли более чем на 20%. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы «угрозой номер один» для России, пишет телеканал 360. Владимир Путин отметил, что необходимо создать механизм по контролю цен на стройматериалы, сообщает «Национальная служба новостей».

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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пресекать необоснованное завышение цен на строительные материалы при осуществлении государственных контрактов. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Кремля. «Федеральной антимонопольной службе осуществлять на постоянной основе контроль за обоснованностью повышения цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов. При необходимости принимать меры по недопущению необоснованного повышения цен на такие ресурсы», — сказано в поручении президента. Ранее аналитики агентства Infoline сообщили, что в 2021 году цены на стройматериалы выросли более чем на 20%. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы «угрозой номер один» для России, пишет телеканал 360. Владимир Путин отметил, что необходимо создать механизм по контролю цен на стройматериалы, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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