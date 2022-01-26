Глава ДНР Пушилин: Украина намеренно обостряет конфликт. «Киев заигрался»

27 января 2022 в 04:06 Размер текста - 17 +

Эвакуация иностранных дипломатов из Украины вписывается в сценарий Киева и партнеров. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Эвакуация дипломатов США и других стран вписывается в сценарий намеренной эскалации конфликта, который отрабатывается официальным Киевом и его так называемыми партнерами. По этим сценарным условиям нужно непременно повышать градус напряженности», — сказал Денис Пушилин в интервью «Известиям». Он отметил, что главе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексею Данилову пришлось признаться в отсутствии каких-либо оснований для того, чтобы утверждать о подготовке вторжения на Украину. «Киев так заигрался, что и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, и Алексею Данилову пришлось успокаивать население. <…> Киеву все труднее удерживать ситуацию внутри Украины», — подчеркнул Пушилин. Также глава ДНР допустил проведение провокаций от Киева. «Есть сведения о том, что в Авдеевку прибыли для проведения провокаций 40 военнослужащих, прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании», — рассказал он. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке полной деэскалации в Донбассе. В США заявили, что Россия нападет на Украину в течение трех ближайших недель. В ЛНР заявили, что Киев готовится к войне в Донбассе. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал поддержать Донбасс поставками вооружений. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал условие для прекращения войны на Украине.