Три региона с «Омикроном» не сообщили о выявлении штамма

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Тульская, Ивановская и Курская области не сообщили о выявлении «Омикрона» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тульской, Ивановской и Курской областях оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уже зафиксировал «Омикрон», следует из данных сайта. Однако на утро понедельника власти этих регионов не сообщили о выявлении нового штамма.

Всего о выявлении нового штамма не сообщали 5 субъектов РФ. Это Тульская, Ивановская, Курская области, Чукотка, и Сахалинская область. В трех из них «Омикрон» все же был зафиксирован, но местные власти решили не информировать об этом.

Всего, по данным оперативного штаба, новый штамм коронавируса фиксируется в 83 из 85 регионов. В списке «чистых» остаются два региона.

Ранее итальянские ученые обнаружили новый вариант «Омикрона». Директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя заявил, что новая мутация принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. По мнению ученого, из-за этого весь мир вскоре перейдет на ежегодную вакцинацию от COVID-19.

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В Тульской, Ивановской и Курской областях оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уже зафиксировал «Омикрон», следует из данных сайта. Однако на утро понедельника власти этих регионов не сообщили о выявлении нового штамма. Всего о выявлении нового штамма не сообщали 5 субъектов РФ. Это Тульская, Ивановская, Курская области, Чукотка, и Сахалинская область. В трех из них «Омикрон» все же был зафиксирован, но местные власти решили не информировать об этом. Всего, по данным оперативного штаба, новый штамм коронавируса фиксируется в 83 из 85 регионов. В списке «чистых» остаются два региона. Ранее итальянские ученые обнаружили новый вариант «Омикрона». Директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя заявил, что новая мутация принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. По мнению ученого, из-за этого весь мир вскоре перейдет на ежегодную вакцинацию от COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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