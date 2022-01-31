Три региона с «Омикроном» не сообщили о выявлении штамма

31 января 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Тульская, Ивановская и Курская области не сообщили о выявлении «Омикрона» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Тульской, Ивановской и Курской областях оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уже зафиксировал «Омикрон», следует из данных сайта. Однако на утро понедельника власти этих регионов не сообщили о выявлении нового штамма. Всего о выявлении нового штамма не сообщали 5 субъектов РФ. Это Тульская, Ивановская, Курская области, Чукотка, и Сахалинская область. В трех из них «Омикрон» все же был зафиксирован, но местные власти решили не информировать об этом. Всего, по данным оперативного штаба, новый штамм коронавируса фиксируется в 83 из 85 регионов. В списке «чистых» остаются два региона. Ранее итальянские ученые обнаружили новый вариант «Омикрона». Директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя заявил, что новая мутация принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. По мнению ученого, из-за этого весь мир вскоре перейдет на ежегодную вакцинацию от COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Тульской, Ивановской и Курской областях оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уже зафиксировал «Омикрон», следует из данных сайта. Однако на утро понедельника власти этих регионов не сообщили о выявлении нового штамма. Всего о выявлении нового штамма не сообщали 5 субъектов РФ. Это Тульская, Ивановская, Курская области, Чукотка, и Сахалинская область. В трех из них «Омикрон» все же был зафиксирован, но местные власти решили не информировать об этом. Всего, по данным оперативного штаба, новый штамм коронавируса фиксируется в 83 из 85 регионов. В списке «чистых» остаются два региона. Ранее итальянские ученые обнаружили новый вариант «Омикрона». Директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя заявил, что новая мутация принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. По мнению ученого, из-за этого весь мир вскоре перейдет на ежегодную вакцинацию от COVID-19.