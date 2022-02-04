Врачи предупредили о риске повторного заражения «Омикроном»

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Внутри «Омикрона» возможны повторные случаи заражения подвидами Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Переболевшие новым штаммом коронавируса могут через несколько месяцев повторно заразиться другим вариантом этой же мутации, так как иммунитет после «Омикрона» не очень стойкий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Иммунитет после „Омикрона“ не очень стойкий. Как показывают предварительные исследования и эпидемиологические наблюдения, первое время после перенесенного заболевания он может быть эффективным против нового подварианта ВА.2, а далее пока сказать сложно, необходимы дальнейшие исследования в динамике. Но мы не исключаем, что через 3-4 месяца можно снова заразиться уже другим подвариантом „Омикрона“», — подчеркнул Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок добавил, что в Европе уже отмечены случаи повторного заражения разными подвариантами «Омикрона». «Данные Европы показывают наличие повторных случаев заражения. Изначально было мнение, что все дело в отсутствии иммунитета, его невыработки. Однако ученые на фоне повторных случаев заражения выяснили, что дело в другом варианте „Омикрона“. Так ранее происходило и с „Дельтой“. Возможно, дело в том, что подварианты идут один за другим, антитела после перенесенного ВА 1.1 просто не успевают вырабатываться и человек вновь заболевает», — объяснил он.

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Переболевшие новым штаммом коронавируса могут через несколько месяцев повторно заразиться другим вариантом этой же мутации, так как иммунитет после «Омикрона» не очень стойкий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Иммунитет после „Омикрона“ не очень стойкий. Как показывают предварительные исследования и эпидемиологические наблюдения, первое время после перенесенного заболевания он может быть эффективным против нового подварианта ВА.2, а далее пока сказать сложно, необходимы дальнейшие исследования в динамике. Но мы не исключаем, что через 3-4 месяца можно снова заразиться уже другим подвариантом „Омикрона“», — подчеркнул Сергей Токарев. В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок добавил, что в Европе уже отмечены случаи повторного заражения разными подвариантами «Омикрона». «Данные Европы показывают наличие повторных случаев заражения. Изначально было мнение, что все дело в отсутствии иммунитета, его невыработки. Однако ученые на фоне повторных случаев заражения выяснили, что дело в другом варианте „Омикрона“. Так ранее происходило и с „Дельтой“. Возможно, дело в том, что подварианты идут один за другим, антитела после перенесенного ВА 1.1 просто не успевают вырабатываться и человек вновь заболевает», — объяснил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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