Врачи предупредили о риске повторного заражения «Омикроном»

Внутри «Омикрона» возможны повторные случаи заражения подвидами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Переболевшие новым штаммом коронавируса могут через несколько месяцев повторно заразиться другим вариантом этой же мутации, так как иммунитет после «Омикрона» не очень стойкий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Иммунитет после „Омикрона“ не очень стойкий. Как показывают предварительные исследования и эпидемиологические наблюдения, первое время после перенесенного заболевания он может быть эффективным против нового подварианта ВА.2, а далее пока сказать сложно, необходимы дальнейшие исследования в динамике. Но мы не исключаем, что через 3-4 месяца можно снова заразиться уже другим подвариантом „Омикрона“», — подчеркнул Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок добавил, что в Европе уже отмечены случаи повторного заражения разными подвариантами «Омикрона». «Данные Европы показывают наличие повторных случаев заражения. Изначально было мнение, что все дело в отсутствии иммунитета, его невыработки. Однако ученые на фоне повторных случаев заражения выяснили, что дело в другом варианте „Омикрона“. Так ранее происходило и с „Дельтой“. Возможно, дело в том, что подварианты идут один за другим, антитела после перенесенного ВА 1.1 просто не успевают вырабатываться и человек вновь заболевает», — объяснил он.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам