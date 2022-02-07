Путин поздравил российских фигуристов с победой на Олимпиаде

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин пожелал российским фигуристам здоровья и новых успехов на Олимпиаде в Пекине Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских фигуристов с победой в командном турнире на зимней Олимпиаде в Пекине. Глава государства отметил, что они продемонстрировали высочайшее мастерство и стремление бороться до конца.

«Примите поздравления с красивой, убедительной победой на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать», — сообщается в телеграмме Владимира Путина, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Президент РФ добавил, что российские фигуристы подарили своим болельщикам, близким и наставникам «незабываемые минуты радости и торжества». Он пожелал спортсменам здоровья и новых успехов на играх в Пекине.

Ранее сборная Олимпийского комитета России получила золотые медали по итогам командного турнира. Несмотря на то, что в произвольном танце фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место, в общем зачете команда их РФ победила. Сборная ОКР набрала 74 очка. На втором месте оказалось США (58 баллов), на третьем — Япония (54 балла). В результате сборная ОКР расположилась на первой строчке медального зачета. У нее по две золотых, серебряных и бронзовых награды, передает телеканал 360.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских фигуристов с победой в командном турнире на зимней Олимпиаде в Пекине. Глава государства отметил, что они продемонстрировали высочайшее мастерство и стремление бороться до конца. «Примите поздравления с красивой, убедительной победой на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать», — сообщается в телеграмме Владимира Путина, опубликованной на официальном сайте Кремля. Президент РФ добавил, что российские фигуристы подарили своим болельщикам, близким и наставникам «незабываемые минуты радости и торжества». Он пожелал спортсменам здоровья и новых успехов на играх в Пекине. Ранее сборная Олимпийского комитета России получила золотые медали по итогам командного турнира. Несмотря на то, что в произвольном танце фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место, в общем зачете команда их РФ победила. Сборная ОКР набрала 74 очка. На втором месте оказалось США (58 баллов), на третьем — Япония (54 балла). В результате сборная ОКР расположилась на первой строчке медального зачета. У нее по две золотых, серебряных и бронзовых награды, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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