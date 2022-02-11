Медведев предрек появление этнических анклавов в России

В России в местах скопления мигрантов есть риск возникновения этнических анклавов, которые носят преступный характер и не подчиняются законам. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.
«Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме. [Проблема появления] своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы», — передает слова Медведева ТАСС.
Как добавил зампред Совбеза, такие организации живут по собственным правилам. И без должного контроля они могут стать и становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений, очагами преступности».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Новую структуру возглавит Медведев. Задача комиссии — анализировать состояние миграционной ситуации в РФ и выявлять внутренние и внешние угрозы национальной безопасности в миграционной сфере, а также совершенствовать меры по регулированию внешней трудовой миграции.
В России в местах скопления мигрантов есть риск возникновения этнических анклавов, которые носят преступный характер и не подчиняются законам. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе. «Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме. [Проблема появления] своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы», — передает слова Медведева ТАСС. Как добавил зампред Совбеза, такие организации живут по собственным правилам. И без должного контроля они могут стать и становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений, очагами преступности». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Новую структуру возглавит Медведев. Задача комиссии — анализировать состояние миграционной ситуации в РФ и выявлять внутренние и внешние угрозы национальной безопасности в миграционной сфере, а также совершенствовать меры по регулированию внешней трудовой миграции.