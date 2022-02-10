Путин создал новую структуру и поручил руководство Медведеву

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Новую структуру возглавит заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Постановляю: образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», — говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Также президент РФ утвердил положение структуры, согласно которому, руководить ей будет Дмитрий Медведев.
Задача комиссии анализировать состояние миграционной ситуации в РФ, учитывая необходимости национальной безопасности, интересов внешней и внутренней политики и потребностей экономики. Также структура должна выявлять внутренние и внешние угрозы национальной безопасности в миграционной сфере и совершенствовать системы мер по регулированию внешней трудовой миграции.
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Новую структуру возглавит заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Постановляю: образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», — говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Также президент РФ утвердил положение структуры, согласно которому, руководить ей будет Дмитрий Медведев. Задача комиссии анализировать состояние миграционной ситуации в РФ, учитывая необходимости национальной безопасности, интересов внешней и внутренней политики и потребностей экономики. Также структура должна выявлять внутренние и внешние угрозы национальной безопасности в миграционной сфере и совершенствовать системы мер по регулированию внешней трудовой миграции. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев предрек России «кровавый хаос» из-за мигрантов. Дмитрий Медведев предупредил о новой зарубежной угрозе для безопасности России. МВД РФ предложило обновить критерии «нежелательности» мигрантов, передает телеканал 360.