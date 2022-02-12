12 февраля 2022

RT: Байден «четко донес» Путину, что ждет РФ при вторжении в Киев

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Джо Байден, байден джо
Байден предупредил Путина о последствиях в случае вторжения на Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент США Джо Байден дал понять лидеру РФ Владимиру Путину, что при вторжении на Украину Россия столкнется с последствиями от Соединенных Штатов и союзников. Об этом сообщили в Белом доме.

«Байден „четко донес“ Путину, что Россия столкнется с последствиями от США и союзников в случае эскалации вокруг Украины», — сообщает telegram-канал RT со ссылкой на источник в Белом доме. Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 12 февраля по защищенной связи.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал глав США и Украины после разговора с Путиным. Макрон обсудит с Байденом, Шольцем и Зеленским ситуацию на Украине.

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Президент США Джо Байден дал понять лидеру РФ Владимиру Путину, что при вторжении на Украину Россия столкнется с последствиями от Соединенных Штатов и союзников. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден „четко донес“ Путину, что Россия столкнется с последствиями от США и союзников в случае эскалации вокруг Украины», — сообщает telegram-канал RT со ссылкой на источник в Белом доме. Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 12 февраля по защищенной связи. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал глав США и Украины после разговора с Путиным. Макрон обсудит с Байденом, Шольцем и Зеленским ситуацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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