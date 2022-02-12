RT: Байден «четко донес» Путину, что ждет РФ при вторжении в Киев

Президент США Джо Байден дал понять лидеру РФ Владимиру Путину, что при вторжении на Украину Россия столкнется с последствиями от Соединенных Штатов и союзников. Об этом сообщили в Белом доме.
«Байден „четко донес“ Путину, что Россия столкнется с последствиями от США и союзников в случае эскалации вокруг Украины», — сообщает telegram-канал RT со ссылкой на источник в Белом доме. Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 12 февраля по защищенной связи.
Президент США Джо Байден дал понять лидеру РФ Владимиру Путину, что при вторжении на Украину Россия столкнется с последствиями от Соединенных Штатов и союзников. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден „четко донес“ Путину, что Россия столкнется с последствиями от США и союзников в случае эскалации вокруг Украины», — сообщает telegram-канал RT со ссылкой на источник в Белом доме. Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 12 февраля по защищенной связи. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал глав США и Украины после разговора с Путиным. Макрон обсудит с Байденом, Шольцем и Зеленским ситуацию на Украине.