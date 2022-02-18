В Кремле оправдали тренеров Валиевой за их «жесткость»

18 февраля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал слова Баха о Валиевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о холодности тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По его словам, жесткость спортивных тренеров является залогом победы. «Томас Бах весьма авторитетный человек в мировом спорте, возглавляет МОК. Конечном, мы с уважением относимся к его мнению, но не обязательно с ним соглашаемся. Ему не нравится жесткость наших тренеров. Но все знают, что в спорте жесткость тренера — это залог победы учеников», — отметил Песков на конференц-колле. Также Песков призвал гордиться победителями Олимпийских игр в Пекине. «Поздравим наших медалистов. Валиева оказалась четвертой, но в спорте высоких достижений побеждает сильнейший», — подытожил он. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о холодности тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По его словам, жесткость спортивных тренеров является залогом победы. «Томас Бах весьма авторитетный человек в мировом спорте, возглавляет МОК. Конечном, мы с уважением относимся к его мнению, но не обязательно с ним соглашаемся. Ему не нравится жесткость наших тренеров. Но все знают, что в спорте жесткость тренера — это залог победы учеников», — отметил Песков на конференц-колле. Также Песков призвал гордиться победителями Олимпийских игр в Пекине. «Поздравим наших медалистов. Валиева оказалась четвертой, но в спорте высоких достижений побеждает сильнейший», — подытожил он. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем.