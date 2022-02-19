В соцсетях возмутились выплатам для беженцев из Донбасса. «С наших налогов?»

19 февраля 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Беженцы из Донбасса получат по 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Пользователи соцсетей «Вконтакте» и Twitter раскритиковали решение о выплате 10 тысяч рублей беженцам, которых эвакуируют из Донбасса в Ростовскую область. Комментаторы возмутились, что пособия будут платить из налогов россиян. Другие считают, что жители Донбасса не чужие для России и можно было заплатить им и больше. В Донбассе на фоне обострения ситуации началась эвакуация граждан в РФ. Президент России Владимир Путин распорядился о выплатах 10 тысяч рублей для приезжающих в Ростовскую область. Региону выделили 5 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели. В соцсетях не понимают, почему жители другой страны получат выплаты от России Скриншот «ВКонтакте» … другие возмутились суммой Скриншот «ВКонтакте» Комментаторы не понимают, зачем беженцам пособие Скриншот «ВКонтакте» Некоторые комментаторы считают, что жители Донбасса не чужие россиянам Скриншот «ВКонтакте» В соцсети напомнили, что беженцам приходится не легко Скриншот «ВКонтакте» В соцсетях не очень рады беженцам из Донбасса Скриншот Twitter Россияне тоже захотели 10 тысяч рублей Скриншот «ВКонтакте» … жители Ростовской области поддержали комментатора шуткой про экс-президента Украины Виктора Януковича Скриншот Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи соцсетей «Вконтакте» и Twitter раскритиковали решение о выплате 10 тысяч рублей беженцам, которых эвакуируют из Донбасса в Ростовскую область. Комментаторы возмутились, что пособия будут платить из налогов россиян. Другие считают, что жители Донбасса не чужие для России и можно было заплатить им и больше. В Донбассе на фоне обострения ситуации началась эвакуация граждан в РФ. Президент России Владимир Путин распорядился о выплатах 10 тысяч рублей для приезжающих в Ростовскую область. Региону выделили 5 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели.