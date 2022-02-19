Пользователи соцсетей «Вконтакте» и Twitter раскритиковали решение о выплате 10 тысяч рублей беженцам, которых эвакуируют из Донбасса в Ростовскую область. Комментаторы возмутились, что пособия будут платить из налогов россиян. Другие считают, что жители Донбасса не чужие для России и можно было заплатить им и больше.
Пользователи соцсетей «Вконтакте» и Twitter раскритиковали решение о выплате 10 тысяч рублей беженцам, которых эвакуируют из Донбасса в Ростовскую область. Комментаторы возмутились, что пособия будут платить из налогов россиян. Другие считают, что жители Донбасса не чужие для России и можно было заплатить им и больше. В Донбассе на фоне обострения ситуации началась эвакуация граждан в РФ. Президент России Владимир Путин распорядился о выплатах 10 тысяч рублей для приезжающих в Ростовскую область. Региону выделили 5 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели.