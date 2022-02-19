В соцсетях возмутились выплатам для беженцев из Донбасса. «С наших налогов?»

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Беженцы из Донбасса получат по 10 тысяч рублей Фото:
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Война на Украине

Пользователи соцсетей «Вконтакте» и Twitter раскритиковали решение о выплате 10 тысяч рублей беженцам, которых эвакуируют из Донбасса в Ростовскую область. Комментаторы возмутились, что пособия будут платить из налогов россиян. Другие считают, что жители Донбасса не чужие для России и можно было заплатить им и больше.

В Донбассе на фоне обострения ситуации началась эвакуация граждан в РФ. Президент России Владимир Путин распорядился о выплатах 10 тысяч рублей для приезжающих в Ростовскую область. Региону выделили 5 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели.

В соцсетях не понимают, почему жители другой страны получат выплаты от России
… другие возмутились суммой
Комментаторы не понимают, зачем беженцам пособие
Некоторые комментаторы считают, что жители Донбасса не чужие россиянам
В соцсети напомнили, что беженцам приходится не легко
В соцсетях не очень рады беженцам из Донбасса
Россияне тоже захотели 10 тысяч рублей
… жители Ростовской области поддержали комментатора шуткой про экс-президента Украины Виктора Януковича

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Пользователи соцсетей «Вконтакте» и Twitter раскритиковали решение о выплате 10 тысяч рублей беженцам, которых эвакуируют из Донбасса в Ростовскую область. Комментаторы возмутились, что пособия будут платить из налогов россиян. Другие считают, что жители Донбасса не чужие для России и можно было заплатить им и больше. В Донбассе на фоне обострения ситуации началась эвакуация граждан в РФ. Президент России Владимир Путин распорядился о выплатах 10 тысяч рублей для приезжающих в Ростовскую область. Региону выделили 5 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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