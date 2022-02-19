19 февраля 2022

Журналисты CNN попали под обстрел в Донбассе

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Никто из иностранных журналистов не пострадал Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Журналисты CNN и других иностранных СМИ попали под минометный обстрел в Донбассе. Об этом сообщается на сайте телеканала. Корреспонденты сопровождали министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в его поездке к линии фронта.

«Команда CNN и другие журналисты, сопровождавшие министра внутренних дел Украины в поездке по линии фронта на востоке Украины, в субботу попали под минометный обстрел. Никто не пострадал», — сообщается на сайте CNN.

Телеканал сообщает, что в нескольких сотнях метров от корреспондентов взорвались около десятка минометных снарядов. После этого Монастырский дал интервью иностранными СМИ в Новолуганском и Краматорске. Министр заявил, что на территории Донбасса действуют отдельные подразделения ЧВК «Вагнер». По его словам, они прибыли в республику для организации диверсий.

Ранее власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент. Республики объявили массовую эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Мужчины, у которых нет российской прописки, не могут покинуть ДНР и ЛНР. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась предложил ввести на Украину миротворцев. Для этого нужно получить согласие Киева, Совбеза ООН и всех стран-участник ОДКБ, передает «Царьград».

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Журналисты CNN и других иностранных СМИ попали под минометный обстрел в Донбассе. Об этом сообщается на сайте телеканала. Корреспонденты сопровождали министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в его поездке к линии фронта. «Команда CNN и другие журналисты, сопровождавшие министра внутренних дел Украины в поездке по линии фронта на востоке Украины, в субботу попали под минометный обстрел. Никто не пострадал», — сообщается на сайте CNN. Телеканал сообщает, что в нескольких сотнях метров от корреспондентов взорвались около десятка минометных снарядов. После этого Монастырский дал интервью иностранными СМИ в Новолуганском и Краматорске. Министр заявил, что на территории Донбасса действуют отдельные подразделения ЧВК «Вагнер». По его словам, они прибыли в республику для организации диверсий. Ранее власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент. Республики объявили массовую эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Мужчины, у которых нет российской прописки, не могут покинуть ДНР и ЛНР. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась предложил ввести на Украину миротворцев. Для этого нужно получить согласие Киева, Совбеза ООН и всех стран-участник ОДКБ, передает «Царьград».
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