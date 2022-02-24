РИА «Новости»: Нидерланды призвали ввести санкции против Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путину угрожают персональными санкциями из-за Украины Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Евросоюзу следует ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина и членов российского правительства из-за начала военной операции на Украине. Соответствующее заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте приводит РИА «Новости». В Кремле сообщили, что индифферентно относятся к таким заявлениям.

«Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию, нам придется сильно ударить по нему», — сказал Марк Рютте. По его словам, ЕС должен ввести «максимально жесткие» санкции.

Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле индифферентно относятся к таким заявлениям, передает корреспондент URA.RU. «Давайте будем анализировать события и просчитывать дальнейшие шаги по мере поступления проблем», — заявил Песков в рамках конференц-колла с журналистами.

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Ранее Путин объявил о начале военной операции на Украине. Минобороны начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. На Западе уже отреагировали на эти действия угрозой введения более жестких санкций.

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Евросоюзу следует ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина и членов российского правительства из-за начала военной операции на Украине. Соответствующее заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте приводит РИА «Новости». В Кремле сообщили, что индифферентно относятся к таким заявлениям. «Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию, нам придется сильно ударить по нему», — сказал Марк Рютте. По его словам, ЕС должен ввести «максимально жесткие» санкции. Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле индифферентно относятся к таким заявлениям, передает корреспондент URA.RU. «Давайте будем анализировать события и просчитывать дальнейшие шаги по мере поступления проблем», — заявил Песков в рамках конференц-колла с журналистами. Ранее Путин объявил о начале военной операции на Украине. Минобороны начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. На Западе уже отреагировали на эти действия угрозой введения более жестких санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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