РИА «Новости»: Нидерланды призвали ввести санкции против Путина

24 февраля 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Евросоюзу следует ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина и членов российского правительства из-за начала военной операции на Украине. Соответствующее заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте приводит РИА «Новости». В Кремле сообщили, что индифферентно относятся к таким заявлениям. «Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию, нам придется сильно ударить по нему», — сказал Марк Рютте. По его словам, ЕС должен ввести «максимально жесткие» санкции. Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле индифферентно относятся к таким заявлениям, передает корреспондент URA.RU. «Давайте будем анализировать события и просчитывать дальнейшие шаги по мере поступления проблем», — заявил Песков в рамках конференц-колла с журналистами. Ранее Путин объявил о начале военной операции на Украине. Минобороны начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. На Западе уже отреагировали на эти действия угрозой введения более жестких санкций.