Депутат ГД рассказал, как власти будут защищать бизнес от санкций

03 марта 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Госдума совместно с профильными министерствами будет прорабатывать дополнительную поддержу малого и среднего бизнеса, сообщил Олег Голиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госдума РФ планирует 4 марта рассмотреть предложения правительства РФ по поддержке российского бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщил зампред парламентского комитета по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков. В частности, власти готовятся ввести мораторий на проверки ИП и налоговые послабления для бизнеса. «В период санкций правительство России особое внимание уделяет поддержке бизнеса и сделает все, чтобы условия работы малых и средних предприятий не изменились. Госдума планирует 4 марта обсудить пакет антикризисных мер по устойчивому развитию российской экономики», — написал Олег Голиков на своей странице в Instagram. Депутат выделил следующие меры поддержки бизнеса, которые предлагает правительство РФ: Введение моратория на проверки ИП, малого и среднего бизнеса до конца 2022 года;

Дополнительное выделение средств на кредитную программу «ФОТ 3.0». Благодаря ей предприниматели могут получить займ по льготной ставке для выплаты заработной платы работникам;

Продление сроков уплаты налогов в течение 2022 года для поддержки бизнеса и граждан. Решение о нем будут принимать региональные власти.

Налоговые преференции и гранты для поддержки IT-отрасли в России. Кроме того, IT-специалисты могут получить отсрочку от армии на время их работы в российской компании и оформить льготную ипотеку;

Субсидирование сельскохозяйственной отрасли. Для этого государство дополнительно выделит 5 миллиардов рублей. Предприниматели, которые занимаются производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, могут получить кредит по льготной ставке;

Сохранение действующих квот по госзакупкам и облегчение процедуры их проведения. Кроме того, Минфин РФ готовит предложение по амнистии капиталов, уточнил Голиков. А международную межбанковскую систему SWIFT, от которой отключили часть российских банков, заменит отечественная система для передачи финансовых сообщений. По словам Голикова, это позволит гарантировать бесперебойную работу системы платежей для российского бизнеса. Депутат подчеркнул, что Госдума обязательно поддержит данные меры. Кроме того, вместе с профильными министерствами она будет прорабатывать дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что российские IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль на три года. Кроме того, их освободят от проверок контрольными органами. До этого глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что правительство РФ в скором времени подготовит комплекс мер, направленный на поддержку российских компаний, пострадавших от санкций запада. В частности, Мишустин анонсировал создание оперативного штаба по противодействию санкциям. Западные страны ввели их в отношении РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума РФ планирует 4 марта рассмотреть предложения правительства РФ по поддержке российского бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщил зампред парламентского комитета по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков. В частности, власти готовятся ввести мораторий на проверки ИП и налоговые послабления для бизнеса. «В период санкций правительство России особое внимание уделяет поддержке бизнеса и сделает все, чтобы условия работы малых и средних предприятий не изменились. Госдума планирует 4 марта обсудить пакет антикризисных мер по устойчивому развитию российской экономики», — написал Олег Голиков на своей странице в Instagram. Депутат выделил следующие меры поддержки бизнеса, которые предлагает правительство РФ: Кроме того, Минфин РФ готовит предложение по амнистии капиталов, уточнил Голиков. А международную межбанковскую систему SWIFT, от которой отключили часть российских банков, заменит отечественная система для передачи финансовых сообщений. По словам Голикова, это позволит гарантировать бесперебойную работу системы платежей для российского бизнеса. Депутат подчеркнул, что Госдума обязательно поддержит данные меры. Кроме того, вместе с профильными министерствами она будет прорабатывать дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что российские IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль на три года. Кроме того, их освободят от проверок контрольными органами. До этого глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что правительство РФ в скором времени подготовит комплекс мер, направленный на поддержку российских компаний, пострадавших от санкций запада. В частности, Мишустин анонсировал создание оперативного штаба по противодействию санкциям. Западные страны ввели их в отношении РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.