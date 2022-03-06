Производитель продуктов Fazer прекратит печь хлеб в России

07 марта 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

Финский производитель продуктов Fazer приостановит свою деятельность в России. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний Fazer Кристоф Витцтум. «Мы не видим другой альтернативы, кроме как прекратить нашу операционную деятельность в России. Вторжение России в Украину — это враждебный акт с трагическими последствиями для всего региона. Нам пришлось принять во внимание множество заинтересованных сторон и серьезные последствия, поэтому мы не смогли выйти из ситуации так быстро, как нам хотелось бы. Мы работали и двигались как можно быстрее, учитывая риски и угрозы», — высказал свое мнение Витцум, передает РИА «Новости». На сегодняшний день компания работает в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в северной столице России компания приобрела фирму «Хлебный дом», которая затем вышла на московский рынок. По причине спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции против России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, владелец бренда Zara, компания Inditex и Netflix. Такое же заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров.