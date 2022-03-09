В Британии конфисковали первый российский частный самолет

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, воздушное судно, город екатеринбург, самолет на стоянке
В Британии задержали российский самолет и пытаются узнать имя его владельца Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Великобритании из-за введенных странами ЕС и США санкций, касающихся авиаотрасли, задержали один российский самолет. Такое заявление сделал министр транспорта Грант Шаппс.

«Уже есть один такой самолет [задержанный] в Фарнборо. Фактически я его задержал. Пока мы проводим расследование», — слова чиновника приводит РИА «Новости».

Отмечается также, что теперь предстоит установить имя владельца самолета. Ранее Шаппс заявлял, что любой оказавшийся в воздушном пространстве страны российский самолет будет задержан, уточняет MK.RU. А действия пилотов — расцениваться как уголовное преступление.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее. Несмотря на это, западные страны и США ввели против России ряд ограничений. В частности, санкции касались закрытия воздушного пространства над Евросоюзом и Штатами. Кроме того, были введены ограничения для российского экономического сектора.

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В Великобритании из-за введенных странами ЕС и США санкций, касающихся авиаотрасли, задержали один российский самолет. Такое заявление сделал министр транспорта Грант Шаппс. «Уже есть один такой самолет [задержанный] в Фарнборо. Фактически я его задержал. Пока мы проводим расследование», — слова чиновника приводит РИА «Новости». Отмечается также, что теперь предстоит установить имя владельца самолета. Ранее Шаппс заявлял, что любой оказавшийся в воздушном пространстве страны российский самолет будет задержан, уточняет MK.RU. А действия пилотов — расцениваться как уголовное преступление. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее. Несмотря на это, западные страны и США ввели против России ряд ограничений. В частности, санкции касались закрытия воздушного пространства над Евросоюзом и Штатами. Кроме того, были введены ограничения для российского экономического сектора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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