В Британии конфисковали первый российский частный самолет

09 марта 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

В Великобритании из-за введенных странами ЕС и США санкций, касающихся авиаотрасли, задержали один российский самолет. Такое заявление сделал министр транспорта Грант Шаппс. «Уже есть один такой самолет [задержанный] в Фарнборо. Фактически я его задержал. Пока мы проводим расследование», — слова чиновника приводит РИА «Новости». Отмечается также, что теперь предстоит установить имя владельца самолета. Ранее Шаппс заявлял, что любой оказавшийся в воздушном пространстве страны российский самолет будет задержан, уточняет MK.RU. А действия пилотов — расцениваться как уголовное преступление. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее. Несмотря на это, западные страны и США ввели против России ряд ограничений. В частности, санкции касались закрытия воздушного пространства над Евросоюзом и Штатами. Кроме того, были введены ограничения для российского экономического сектора.