В Британии объявили преступлением появление в небе самолетов РФ

Великобритания будет расценивать появление любого российского самолета в воздушном пространстве страны как уголовное преступление. Об этом заявил министр транспорта Британии Грант Шэппс.
«Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство может задерживать эти самолеты», — сообщил Шэппс. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
Ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания готова ввести новые санкции против России 15 марта. В настоящее время в санкционном списке Лондона находится более 500 юридических и физических лиц.
Великобритания будет расценивать появление любого российского самолета в воздушном пространстве страны как уголовное преступление. Об этом заявил министр транспорта Британии Грант Шэппс. «Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство может задерживать эти самолеты», — сообщил Шэппс. Об этом политик написал на своей странице в Twitter. Ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания готова ввести новые санкции против России 15 марта. В настоящее время в санкционном списке Лондона находится более 500 юридических и физических лиц. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Так, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Несколько российских банков отключили от SWIFT.