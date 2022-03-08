В Британии объявили преступлением появление в небе самолетов РФ

09 марта 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Появление любого российского самолета в небе над Британией — уголовное преступление, заявил Шэппс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритания будет расценивать появление любого российского самолета в воздушном пространстве страны как уголовное преступление. Об этом заявил министр транспорта Британии Грант Шэппс. «Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство может задерживать эти самолеты», — сообщил Шэппс. Об этом политик написал на своей странице в Twitter. Ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания готова ввести новые санкции против России 15 марта. В настоящее время в санкционном списке Лондона находится более 500 юридических и физических лиц. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Так, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Несколько российских банков отключили от SWIFT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания будет расценивать появление любого российского самолета в воздушном пространстве страны как уголовное преступление. Об этом заявил министр транспорта Британии Грант Шэппс. «Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство может задерживать эти самолеты», — сообщил Шэппс. Об этом политик написал на своей странице в Twitter. Ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания готова ввести новые санкции против России 15 марта. В настоящее время в санкционном списке Лондона находится более 500 юридических и физических лиц. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Так, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Несколько российских банков отключили от SWIFT.