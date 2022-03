Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции

Кинозвезда Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем со здоровьем Фото: Екатерина Чеснокова, РИА «Новости» Известный голливудский актер Брюс Уиллис завершает карьеру в возрасте 66 лет. По данным издания The New Zealand Herald, кинозвезда завершит актерскую карьеру из-за прогрессирующей деменции. «Звезда борется с потерей памяти. В последнее время кумир миллионов больше времени стал уделять своей семье, прекратив съемки», — сообщает издание The New Zealand Herald со ссылкой на источники. Однако официально данную информацию на данный момент не подтверждали. 19 марта Уиллис отпразднует 67-летие. Ранее телеведущая Тина Канделаки рассказала о своем неудачном романе с актером. По ее словам, «крепкий орешек» звал ее с собой, но она не поехала. Телеведущая отмечала, что с актером она познакомилась во время съемок интервью для программы «Истории в деталях».

