17 марта 2022

Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинозвезда Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем со здоровьем Фото:

Известный голливудский актер Брюс Уиллис завершает карьеру в возрасте 66 лет. По данным издания The New Zealand Herald, кинозвезда завершит актерскую карьеру из-за прогрессирующей деменции.

«Звезда борется с потерей памяти. В последнее время кумир миллионов больше времени стал уделять своей семье, прекратив съемки», — сообщает издание The New Zealand Herald со ссылкой на источники.

Однако официально данную информацию на данный момент не подтверждали. 19 марта Уиллис отпразднует 67-летие.

Ранее телеведущая Тина Канделаки рассказала о своем неудачном романе с актером. По ее словам, «крепкий орешек» звал ее с собой, но она не поехала. Телеведущая отмечала, что с актером она познакомилась во время съемок интервью для программы «Истории в деталях».

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Известный голливудский актер Брюс Уиллис завершает карьеру в возрасте 66 лет. По данным издания The New Zealand Herald, кинозвезда завершит актерскую карьеру из-за прогрессирующей деменции. «Звезда борется с потерей памяти. В последнее время кумир миллионов больше времени стал уделять своей семье, прекратив съемки», — сообщает издание The New Zealand Herald со ссылкой на источники. Однако официально данную информацию на данный момент не подтверждали. 19 марта Уиллис отпразднует 67-летие. Ранее телеведущая Тина Канделаки рассказала о своем неудачном романе с актером. По ее словам, «крепкий орешек» звал ее с собой, но она не поехала. Телеведущая отмечала, что с актером она познакомилась во время съемок интервью для программы «Истории в деталях».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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