Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции

Кинозвезда Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем со здоровьемФото: Екатерина Чеснокова, РИА «Новости»
Известный голливудский актер Брюс Уиллис завершает карьеру в возрасте 66 лет. По данным издания The New Zealand Herald, кинозвезда завершит актерскую карьеру из-за прогрессирующей деменции.
«Звезда борется с потерей памяти. В последнее время кумир миллионов больше времени стал уделять своей семье, прекратив съемки», — сообщает издание The New Zealand Herald со ссылкой на источники.
Однако официально данную информацию на данный момент не подтверждали. 19 марта Уиллис отпразднует 67-летие.
Ранее телеведущая Тина Канделаки рассказала о своем неудачном романе с актером. По ее словам, «крепкий орешек» звал ее с собой, но она не поехала. Телеведущая отмечала, что с актером она познакомилась во время съемок интервью для программы «Истории в деталях».
Известный голливудский актер Брюс Уиллис завершает карьеру в возрасте 66 лет. По данным издания The New Zealand Herald, кинозвезда завершит актерскую карьеру из-за прогрессирующей деменции. «Звезда борется с потерей памяти. В последнее время кумир миллионов больше времени стал уделять своей семье, прекратив съемки», — сообщает издание The New Zealand Herald со ссылкой на источники. Однако официально данную информацию на данный момент не подтверждали. 19 марта Уиллис отпразднует 67-летие. Ранее телеведущая Тина Канделаки рассказала о своем неудачном романе с актером. По ее словам, «крепкий орешек» звал ее с собой, но она не поехала. Телеведущая отмечала, что с актером она познакомилась во время съемок интервью для программы «Истории в деталях».