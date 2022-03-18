Матвиенко раскрыла суть разговора с нефтяными генералами

18 марта 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко положительно оценила деятельность «Сургутнефтегаза» и «ЛУКОЙЛа» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупные российские нефтяные компании «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ» намерены наращивать объемы добычи углеводородов и при необходимости искать новые рынки сбыта продукции. Об этом на брифинге для журналистов заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам общения с руководством корпораций во время своего визита в Югру. «В ходе встреч с руководством „ЛУКОЙЛа“ и „Сургутнефтегаза“ я убедилась насколько они крепко стоящие на ногах. Да, учитывая санкции, будут трудности. Пока отладится система, будут другие моменты. Но они не собираются останавливаться в развитии. Они не корректируют свои планы по расширению производства, по наращиванию объемов добычи, по освоению новых скважин. Это очень радует, они очень уверенно себя чувствуют. Понимая, что никто от нефти и газа не откажется, понимая, что идет постковидное восстановление экономики и потребности в дополнительных объемах нефти и газа, безусловно, растут. Если кто-то откажется, есть другие рынки. Надо оперативно переориентироваться, это работа компаниями ведется», — прокомментировала Матвиенко. Спикер Совфеда также отметила вклад нефтяных компаний в социальное развитие региона. «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз» подтверждают готовность вкладывать деньги в инфраструктуру Югры. «Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» даже подписал дополнительное соглашение, что намеченные планы не только реализуются, но будут перевыполнены. Компания «Сургутнефтегаз» подписала соглашение, а это пять муниципалитетов, 4,5 миллиарда рублей на дороги, на решение других проблем, которые есть. Нужно не забывать что это крупнейшие налогоплательщики в бюджеты всех уровней. Почти триллион 200 миллиардов рублей — «Сургутнефтегаз», более 600 миллиардов компания «ЛУКОЙЛ», — добавила Матвиенко. URA.RU ранее сообщало, что спикер Совфеда сделала заявление о санкциях в отношении России, которые ввели западные страны. Это стало ответной реакцией на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Крупные российские нефтяные компании «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ» намерены наращивать объемы добычи углеводородов и при необходимости искать новые рынки сбыта продукции. Об этом на брифинге для журналистов заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам общения с руководством корпораций во время своего визита в Югру. «В ходе встреч с руководством „ЛУКОЙЛа“ и „Сургутнефтегаза“ я убедилась насколько они крепко стоящие на ногах. Да, учитывая санкции, будут трудности. Пока отладится система, будут другие моменты. Но они не собираются останавливаться в развитии. Они не корректируют свои планы по расширению производства, по наращиванию объемов добычи, по освоению новых скважин. Это очень радует, они очень уверенно себя чувствуют. Понимая, что никто от нефти и газа не откажется, понимая, что идет постковидное восстановление экономики и потребности в дополнительных объемах нефти и газа, безусловно, растут. Если кто-то откажется, есть другие рынки. Надо оперативно переориентироваться, это работа компаниями ведется», — прокомментировала Матвиенко. Спикер Совфеда также отметила вклад нефтяных компаний в социальное развитие региона. «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз» подтверждают готовность вкладывать деньги в инфраструктуру Югры. «Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» даже подписал дополнительное соглашение, что намеченные планы не только реализуются, но будут перевыполнены. Компания «Сургутнефтегаз» подписала соглашение, а это пять муниципалитетов, 4,5 миллиарда рублей на дороги, на решение других проблем, которые есть. Нужно не забывать что это крупнейшие налогоплательщики в бюджеты всех уровней. Почти триллион 200 миллиардов рублей — «Сургутнефтегаз», более 600 миллиардов компания «ЛУКОЙЛ», — добавила Матвиенко. URA.RU ранее сообщало, что спикер Совфеда сделала заявление о санкциях в отношении России, которые ввели западные страны. Это стало ответной реакцией на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.