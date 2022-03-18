Матвиенко раскрыла суть разговора с нефтяными генералами

Крупные российские нефтяные компании «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ» намерены наращивать объемы добычи углеводородов и при необходимости искать новые рынки сбыта продукции. Об этом на брифинге для журналистов заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам общения с руководством корпораций во время своего визита в Югру.
«В ходе встреч с руководством „ЛУКОЙЛа“ и „Сургутнефтегаза“ я убедилась насколько они крепко стоящие на ногах. Да, учитывая санкции, будут трудности. Пока отладится система, будут другие моменты. Но они не собираются останавливаться в развитии. Они не корректируют свои планы по расширению производства, по наращиванию объемов добычи, по освоению новых скважин. Это очень радует, они очень уверенно себя чувствуют. Понимая, что никто от нефти и газа не откажется, понимая, что идет постковидное восстановление экономики и потребности в дополнительных объемах нефти и газа, безусловно, растут. Если кто-то откажется, есть другие рынки. Надо оперативно переориентироваться, это работа компаниями ведется», — прокомментировала Матвиенко.
Спикер Совфеда также отметила вклад нефтяных компаний в социальное развитие региона. «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз» подтверждают готовность вкладывать деньги в инфраструктуру Югры. «Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» даже подписал дополнительное соглашение, что намеченные планы не только реализуются, но будут перевыполнены. Компания «Сургутнефтегаз» подписала соглашение, а это пять муниципалитетов, 4,5 миллиарда рублей на дороги, на решение других проблем, которые есть. Нужно не забывать что это крупнейшие налогоплательщики в бюджеты всех уровней. Почти триллион 200 миллиардов рублей — «Сургутнефтегаз», более 600 миллиардов компания «ЛУКОЙЛ», — добавила Матвиенко.
URA.RU ранее сообщало, что спикер Совфеда сделала заявление о санкциях в отношении России, которые ввели западные страны. Это стало ответной реакцией на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
Крупные российские нефтяные компании «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ» намерены наращивать объемы добычи углеводородов и при необходимости искать новые рынки сбыта продукции. Об этом на брифинге для журналистов заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам общения с руководством корпораций во время своего визита в Югру. «В ходе встреч с руководством „ЛУКОЙЛа“ и „Сургутнефтегаза“ я убедилась насколько они крепко стоящие на ногах. Да, учитывая санкции, будут трудности. Пока отладится система, будут другие моменты. Но они не собираются останавливаться в развитии. Они не корректируют свои планы по расширению производства, по наращиванию объемов добычи, по освоению новых скважин. Это очень радует, они очень уверенно себя чувствуют. Понимая, что никто от нефти и газа не откажется, понимая, что идет постковидное восстановление экономики и потребности в дополнительных объемах нефти и газа, безусловно, растут. Если кто-то откажется, есть другие рынки. Надо оперативно переориентироваться, это работа компаниями ведется», — прокомментировала Матвиенко. Спикер Совфеда также отметила вклад нефтяных компаний в социальное развитие региона. «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз» подтверждают готовность вкладывать деньги в инфраструктуру Югры. «Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» даже подписал дополнительное соглашение, что намеченные планы не только реализуются, но будут перевыполнены. Компания «Сургутнефтегаз» подписала соглашение, а это пять муниципалитетов, 4,5 миллиарда рублей на дороги, на решение других проблем, которые есть. Нужно не забывать что это крупнейшие налогоплательщики в бюджеты всех уровней. Почти триллион 200 миллиардов рублей — «Сургутнефтегаз», более 600 миллиардов компания «ЛУКОЙЛ», — добавила Матвиенко. URA.RU ранее сообщало, что спикер Совфеда сделала заявление о санкциях в отношении России, которые ввели западные страны. Это стало ответной реакцией на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.