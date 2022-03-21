«Уральские авиалинии» вывезли из Таиланда застрявших россиян 21 марта 2022 в 11:58 Размер текста - 17 + «Уральские авиалинии» вернули в Россию больше 70 туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Уральские авиалинии» вывезла в Россию более 70 туристов, застрявших на острове Пхукет в Таиланде. Борт с жителями Свердловской области, Иркутска и Владивостока прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово утром 21 марта, сообщили в региональном департаменте информполитики. «Мы прорабатывали множество вариантов возвращения и сделали все возможное, чтобы наши путешественники оказались дома. При поддержке губернатора Свердловской области [Евгения Куйвашева] вместе с коллегами из министерства международных связей и российского генконсульства в Пхукете у нас все получилось», — прокомментировала начальник службы развития международного сотрудничества «УА» Марианна Галагура. «Уральские авиалинии» ранее приостановили полеты в Таиланд по меньшей мере до 31 мая. Из-за того, что в стране остались российские туристы, желающие вернуться на родину, перевозчик организовал вывозные рейсы. Помимо вылетов в Таиланд, «Уральские авиалинии» временно отказались от маршрутов в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Компания «Уральские авиалинии» вывезла в Россию более 70 туристов, застрявших на острове Пхукет в Таиланде. Борт с жителями Свердловской области, Иркутска и Владивостока прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово утром 21 марта, сообщили в региональном департаменте информполитики. «Мы прорабатывали множество вариантов возвращения и сделали все возможное, чтобы наши путешественники оказались дома. При поддержке губернатора Свердловской области [Евгения Куйвашева] вместе с коллегами из министерства международных связей и российского генконсульства в Пхукете у нас все получилось», — прокомментировала начальник службы развития международного сотрудничества «УА» Марианна Галагура. «Уральские авиалинии» ранее приостановили полеты в Таиланд по меньшей мере до 31 мая. Из-за того, что в стране остались российские туристы, желающие вернуться на родину, перевозчик организовал вывозные рейсы. Помимо вылетов в Таиланд, «Уральские авиалинии» временно отказались от маршрутов в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям