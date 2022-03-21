«Уральские авиалинии» вывезли из Таиланда застрявших россиян

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Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии
«Уральские авиалинии» вернули в Россию больше 70 туристов Фото:

Компания «Уральские авиалинии» вывезла в Россию более 70 туристов, застрявших на острове Пхукет в Таиланде. Борт с жителями Свердловской области, Иркутска и Владивостока прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово утром 21 марта, сообщили в региональном департаменте информполитики.

«Мы прорабатывали множество вариантов возвращения и сделали все возможное, чтобы наши путешественники оказались дома. При поддержке губернатора Свердловской области [Евгения Куйвашева] вместе с коллегами из министерства международных связей и российского генконсульства в Пхукете у нас все получилось», — прокомментировала начальник службы развития международного сотрудничества «УА» Марианна Галагура.

«Уральские авиалинии» ранее приостановили полеты в Таиланд по меньшей мере до 31 мая. Из-за того, что в стране остались российские туристы, желающие вернуться на родину, перевозчик организовал вывозные рейсы. Помимо вылетов в Таиланд, «Уральские авиалинии» временно отказались от маршрутов в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ.

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Компания «Уральские авиалинии» вывезла в Россию более 70 туристов, застрявших на острове Пхукет в Таиланде. Борт с жителями Свердловской области, Иркутска и Владивостока прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово утром 21 марта, сообщили в региональном департаменте информполитики. «Мы прорабатывали множество вариантов возвращения и сделали все возможное, чтобы наши путешественники оказались дома. При поддержке губернатора Свердловской области [Евгения Куйвашева] вместе с коллегами из министерства международных связей и российского генконсульства в Пхукете у нас все получилось», — прокомментировала начальник службы развития международного сотрудничества «УА» Марианна Галагура. «Уральские авиалинии» ранее приостановили полеты в Таиланд по меньшей мере до 31 мая. Из-за того, что в стране остались российские туристы, желающие вернуться на родину, перевозчик организовал вывозные рейсы. Помимо вылетов в Таиланд, «Уральские авиалинии» временно отказались от маршрутов в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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