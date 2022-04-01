New York Times: США хотят передать Украине советские танки

02 апреля 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

США поспособствуют передаче Украине танков советского производства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство США совместно с союзниками планируют передать Украине танки советского производства. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя Соединенных Штатов. «США решили выступить в качестве посредника в ответ на просьбу Владимира Зеленского. Процесс передачи должен начаться в ближайшее время. Танки позволят Украине наносить артиллерийские удары на дальние расстояния против российских целей в Донбассе», — сообщает американская газета. С конца февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, российская армия старается исключить напрасные жертвы среди мирных людей и поражает военную инфраструктуру и вооружение ВСУ и нацбатов, уточняет Life . 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. По мнению депутата бундестага от партии «Левые» Сары Вагенкнехт, поставка летального вооружения на Украину лишь продлевает войну, однако «это не приведет к победе в ней Украины». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство США совместно с союзниками планируют передать Украине танки советского производства. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя Соединенных Штатов. «США решили выступить в качестве посредника в ответ на просьбу Владимира Зеленского. Процесс передачи должен начаться в ближайшее время. Танки позволят Украине наносить артиллерийские удары на дальние расстояния против российских целей в Донбассе», — сообщает американская газета. С конца февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, российская армия старается исключить напрасные жертвы среди мирных людей и поражает военную инфраструктуру и вооружение ВСУ и нацбатов, уточняет Life. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. По мнению депутата бундестага от партии «Левые» Сары Вагенкнехт, поставка летального вооружения на Украину лишь продлевает войну, однако «это не приведет к победе в ней Украины».