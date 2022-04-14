В России закрыли информацию по добыче нефти

14 апреля 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

ЦДУ ТЭК объяснило причину ограничения распространения данных по добыче нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Центральное диспетчерское управление ТЭК перестало приводить статистику по работе нефтяного комплекса России. Об этом сообщили в пресс-службе Российского энергетического агентства (РЭА) при Минэнерго РФ. «Принимая во внимание правительственные меры по повышению устойчивости российской экономики, ЦДУ ТЭК ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на рынок РФ. Данные в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЭА. Евросоюз предложил ранее отказаться от импорта российской нефти. По данным The Wall Street Journal, это связано с украинской провокацией в Буче в ходе спецоперации РФ на Украине. При этом страны Евросоюза не готовы отказаться от российского газа. Глава МИД Германии Анналена Бербок исключила возможность запрета на импорт данного топлива. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Центральное диспетчерское управление ТЭК перестало приводить статистику по работе нефтяного комплекса России. Об этом сообщили в пресс-службе Российского энергетического агентства (РЭА) при Минэнерго РФ. «Принимая во внимание правительственные меры по повышению устойчивости российской экономики, ЦДУ ТЭК ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на рынок РФ. Данные в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЭА. Евросоюз предложил ранее отказаться от импорта российской нефти. По данным The Wall Street Journal, это связано с украинской провокацией в Буче в ходе спецоперации РФ на Украине. При этом страны Евросоюза не готовы отказаться от российского газа. Глава МИД Германии Анналена Бербок исключила возможность запрета на импорт данного топлива. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ.