Путин и Пашинян договорились усилить борьбу с неонацизмом

19 апреля 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Никол Пашинян усилят борьбу с неонациозмом. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево условились борьбу с любыми проявлениями расизма и неонацизм. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении», — сообщается на сайте. Во время данной встречи Пашинян также заявил, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Также политики обсудили ситуацию с Нагорным Карабахом. В конце марта ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. По заявлению Путина, вопросы безопасности в регионе находятся в приоритете сторон. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево условились борьбу с любыми проявлениями расизма и неонацизм. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении», — сообщается на сайте. Во время данной встречи Пашинян также заявил, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Также политики обсудили ситуацию с Нагорным Карабахом. В конце марта ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. По заявлению Путина, вопросы безопасности в регионе находятся в приоритете сторон.