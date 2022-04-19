Путин и Пашинян договорились усилить борьбу с неонацизмом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин и Никол Пашинян усилят борьбу с неонациозмом. Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево условились борьбу с любыми проявлениями расизма и неонацизм. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении», — сообщается на сайте.

Во время данной встречи Пашинян также заявил, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Также политики обсудили ситуацию с Нагорным Карабахом. В конце марта ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. По заявлению Путина, вопросы безопасности в регионе находятся в приоритете сторон.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево условились борьбу с любыми проявлениями расизма и неонацизм. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении», — сообщается на сайте. Во время данной встречи Пашинян также заявил, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Также политики обсудили ситуацию с Нагорным Карабахом. В конце марта ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. По заявлению Путина, вопросы безопасности в регионе находятся в приоритете сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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