Пермские компании могут заменить импортное оборудование УГМК

25 апреля 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

УГМК ищет оборудование в Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Продукция пермских компаний заинтересовала руководство Уральской горно-металлургической компании, чья делегация посетила регион с деловым визитом. Заместитель технического директора ОАО «УГМК» Сергей Якорнов отметил, что оборудование от пермских производителей способно заменить импортное на предприятиях холдинга. «Мы ознакомились с предприятиями Пермского края, чьи продукты и услуги отвечают нашим потребностям в текущей ситуации. Увидели, что есть возможность получить поддержку в проектах по импортозамещению, в том числе в ремонте, изготовлении и поставке аналогов зарубежного оборудования», — цитирует Якорнова сайт правительства Прикамья. Уральская горно-металлургическая компания объединяет более 40 предприятий в сфере горной добычи, цветной и черной металлургии, машиностроении, а также в строительстве и телекоммуникациях. Ее штаб-квартира находится в Свердловской области. В Перми представители УГМК познакомились с разработками более 20 компаний, среди которых «Инкаб», «Кредо-Пласт», «Силур», «ВИПАКС», «Сорбент», «Промобот», «Новомет-Пермь» и другие. Импортозамещение в различных сферах стало актуальным после введения против России санкций со стороны других государств. Так США и страны Европы отвечают на проведение спецоперации РФ на Украине. Лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Продукция пермских компаний заинтересовала руководство Уральской горно-металлургической компании, чья делегация посетила регион с деловым визитом. Заместитель технического директора ОАО «УГМК» Сергей Якорнов отметил, что оборудование от пермских производителей способно заменить импортное на предприятиях холдинга. «Мы ознакомились с предприятиями Пермского края, чьи продукты и услуги отвечают нашим потребностям в текущей ситуации. Увидели, что есть возможность получить поддержку в проектах по импортозамещению, в том числе в ремонте, изготовлении и поставке аналогов зарубежного оборудования», — цитирует Якорнова сайт правительства Прикамья. Уральская горно-металлургическая компания объединяет более 40 предприятий в сфере горной добычи, цветной и черной металлургии, машиностроении, а также в строительстве и телекоммуникациях. Ее штаб-квартира находится в Свердловской области. В Перми представители УГМК познакомились с разработками более 20 компаний, среди которых «Инкаб», «Кредо-Пласт», «Силур», «ВИПАКС», «Сорбент», «Промобот», «Новомет-Пермь» и другие. Импортозамещение в различных сферах стало актуальным после введения против России санкций со стороны других государств. Так США и страны Европы отвечают на проведение спецоперации РФ на Украине. Лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.