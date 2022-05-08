Сенатор Косачев указал на историческую ошибку Запада

09 мая 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

По мнению Косачева, Европа могла остановить Гитлера 11 раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Победа СССР над Германией была не расчетной для Запада. Европейские страны думали, что рейхканцлер, фюрер Адольф Гитлер сможет уничтожить Советский Союз, но ошиблись. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев. «И вот что приходит на ум сейчас, когда мы стали умнее и когда лицедейство Запада на военные темы вышло за пределы человеческой морали. Победа СССР над Германией была для Запада не расчетной. Расчет был в том, что Гитлер сожрет [генерального секретаря ЦК ВКП (б), генералиссимуса СССР Иосифа] Сталина, а потом Запад решит проблему Гитлера», — написал он в своем telegram-канале. Он также отметил, что СССР был двенадцатым европейским государством, на который напала Германия. «А значит, одиннадцать раз до 22 июня 1941 года европейцы могли остановить Гитлера. Не остановили», — подытожил он. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад ошибся, когда не ввел санкции против РФ вовремя. Также Джонсон объявил о поставке Украине нового оружия на сумму 300 млн фунтов стерлингов, передает RT. В их числе средства радиоэлектронной борьбы, мобильные радиолокационные станции для контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и беспилотные летательные аппараты, пишет сайт MK.RU . Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Победа СССР над Германией была не расчетной для Запада. Европейские страны думали, что рейхканцлер, фюрер Адольф Гитлер сможет уничтожить Советский Союз, но ошиблись. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев. «И вот что приходит на ум сейчас, когда мы стали умнее и когда лицедейство Запада на военные темы вышло за пределы человеческой морали. Победа СССР над Германией была для Запада не расчетной. Расчет был в том, что Гитлер сожрет [генерального секретаря ЦК ВКП (б), генералиссимуса СССР Иосифа] Сталина, а потом Запад решит проблему Гитлера», — написал он в своем telegram-канале. Он также отметил, что СССР был двенадцатым европейским государством, на который напала Германия. «А значит, одиннадцать раз до 22 июня 1941 года европейцы могли остановить Гитлера. Не остановили», — подытожил он. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад ошибся, когда не ввел санкции против РФ вовремя. Также Джонсон объявил о поставке Украине нового оружия на сумму 300 млн фунтов стерлингов, передает RT. В их числе средства радиоэлектронной борьбы, мобильные радиолокационные станции для контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и беспилотные летательные аппараты, пишет сайт MK.RU.