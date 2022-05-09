В ЛНР раскрыли страны, ведущие переговоры о признании республики

10 мая 2022 в 06:07 Размер текста - 17 +

Переговоры о признании республики ведутся с Сирией и Венесуэлой, сказал посол Родион Мирошник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальные переговоры о признании Луганской народной республики проводятся с Сирией и Венесуэлой, а также рядом других стран. Об этом заявил недавно назначенный посол республики в РФ Родион Мирошник. «Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой. Еще ряд переговоров ведется с целым рядом других государств, которые заинтересованы в установлении отношений с нами, обсуждение параметров взаимоотношений с Луганской народной республикой, но пока у нас нет права оглашать это и выносить в публичную плоскость», — сказал Мирошник в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что прослеживается желание со стороны других государств также признать ЛНР. «Для этого нужно вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу», — сказал посол. Он уверен, что в ближайшее время у него появится возможность подвести итоги о проведенной работе. Президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. С их лидерами подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что республика не исключает возможности вхождения в состав РФ после полного освобождения территории. Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщал, что может пройти референдум о вхождении в состав РФ. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и нацбатов. Кроме стратегически важных городов Мариуполя и Попасной, российская армия уже освободила большие территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Официальные переговоры о признании Луганской народной республики проводятся с Сирией и Венесуэлой, а также рядом других стран. Об этом заявил недавно назначенный посол республики в РФ Родион Мирошник. «Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой. Еще ряд переговоров ведется с целым рядом других государств, которые заинтересованы в установлении отношений с нами, обсуждение параметров взаимоотношений с Луганской народной республикой, но пока у нас нет права оглашать это и выносить в публичную плоскость», — сказал Мирошник в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что прослеживается желание со стороны других государств также признать ЛНР. «Для этого нужно вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу», — сказал посол. Он уверен, что в ближайшее время у него появится возможность подвести итоги о проведенной работе. Президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. С их лидерами подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что республика не исключает возможности вхождения в состав РФ после полного освобождения территории. Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщал, что может пройти референдум о вхождении в состав РФ. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и нацбатов. Кроме стратегически важных городов Мариуполя и Попасной, российская армия уже освободила большие территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.