Глава ЛНР назначил посла в России

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Назначен посол ЛНР в РФ Фото:

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назначил Родиона Мирошника послом ЛНР в России. Указ опубликован информационным агентством ЛНР в Telegram.

«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом ЛНР в РФ», — говорится в указе. Мирошник является политическим экспертом и переговорщиком.

Мирошник признан Заслуженным журналистом Украины, занимал должности пресс-секретаря премьер-министра Украины Виктора Януковича, был гендиректором Луганской областной государственной телерадиокомпании и депутатом Луганского областного совета от Партии регионов. В настоящий момент является советником главы ЛНР и официальным представителем ЛНР на переговорах в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик.

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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назначил Родиона Мирошника послом ЛНР в России. Указ опубликован информационным агентством ЛНР в Telegram. «Назначить Мирошника Родиона Валерьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом ЛНР в РФ», — говорится в указе. Мирошник является политическим экспертом и переговорщиком. Мирошник признан Заслуженным журналистом Украины, занимал должности пресс-секретаря премьер-министра Украины Виктора Януковича, был гендиректором Луганской областной государственной телерадиокомпании и депутатом Луганского областного совета от Партии регионов. В настоящий момент является советником главы ЛНР и официальным представителем ЛНР на переговорах в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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