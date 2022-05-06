Глава ЛНР назначил посла в России

Назначен посол ЛНР в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назначил Родиона Мирошника послом ЛНР в России. Указ опубликован информационным агентством ЛНР в Telegram.

«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом ЛНР в РФ», — говорится в указе. Мирошник является политическим экспертом и переговорщиком.

Мирошник признан Заслуженным журналистом Украины, занимал должности пресс-секретаря премьер-министра Украины Виктора Януковича, был гендиректором Луганской областной государственной телерадиокомпании и депутатом Луганского областного совета от Партии регионов. В настоящий момент является советником главы ЛНР и официальным представителем ЛНР на переговорах в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик.