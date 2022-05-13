Британский ученый заявил об угрозе войны с Россией из-за санкций

Война США с Россией более вероятна из-за отмены культуры и науки последней Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкционное давление против России, такое как запрещение культуры и разрыв связей, в том числе научных, повышает угрозу большого военного конфликта. Об этом предупреждает специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.

«От разрыва академических связей можно потерять больше. Прекращение научного сотрудничества подорвет исследования по насущным проблемам, таким как изменение климата, это также повысит риск войны. Контакты между Россией и Западом позволяют обеим сторонам оценить возможности, мотивы и намерения друг друга, а при их отсутствии более вероятен просчет», — говорится в статье американского издания The National Interest.

Там поясняется, что санкции ударили в первую очередь не по высшему руководству, а по ученым: тем, кто писал академические статьи и занимался научным сотрудничеством. Кроме того, из-за введенных санкций большинство россиян считают свою страну не агрессором, а жертвой несправедливости Запада. Россияне боятся войны, но в первую очередь обвиняют США в происходящем.

Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России жесткие санкции из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, которая началась в конце февраля. Президент России Владимир Путин прокомментировал это событие: он заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры. В связи с ограничениями, коснувшимися научного, экономического, банковского сектора, по просьбе главы государства правительство разработало пакеты антикризисных мер. Они призваны оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу.

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