В США обвинили Турцию в двуличии из-за экономической выгоды 22 мая 2022 в 05:41 Размер текста - 17 + Президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта Фото: depositphotos.com новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Турция разрушила западный консенсус по наказанию России, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей экономической выгоды поддерживает обе стороны конфликта. Об этом заявил бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс. «Турция разрушила международный консенсус, став белой вороной среди союзников Соединенных Штатов. <…> Президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды», — написал в статье для журнала National Interest Филлипс. Он отметил, что Турция отказывается поступить как остальные члены НАТО и направить военную технику на Украину, так как заинтересована в сохранении экономических отношений с РФ. В частности, страна зависима от поставок российских энергоресурсов, туристического сектора и других благ, доступных из России. Ранее сообщалось, что Турция не станет поддерживать антироссийскую политику Запада из-за тесных торговых связей с РФ, строительства электростанции «Аккую» и туристических потоков. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest Роберт Эллис. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Турция разрушила западный консенсус по наказанию России, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей экономической выгоды поддерживает обе стороны конфликта. Об этом заявил бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс. «Турция разрушила международный консенсус, став белой вороной среди союзников Соединенных Штатов. <…> Президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды», — написал в статье для журнала National Interest Филлипс. Он отметил, что Турция отказывается поступить как остальные члены НАТО и направить военную технику на Украину, так как заинтересована в сохранении экономических отношений с РФ. В частности, страна зависима от поставок российских энергоресурсов, туристического сектора и других благ, доступных из России. Ранее сообщалось, что Турция не станет поддерживать антироссийскую политику Запада из-за тесных торговых связей с РФ, строительства электростанции «Аккую» и туристических потоков. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest Роберт Эллис. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям