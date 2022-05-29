Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма на Украине

30 мая 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров выразил сожаление из-за поддержки Францией неонацизма на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция, к сожалению, занимает одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма, динамично вооружая Украину. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть», — сказал Лавров в интервью телеканалу «TF1». Министр считает, что все многолетние призывы России к Западу договориться были «сознательно проигнорированы». На фоне этого можно сделать вывод о том, что Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с РФ, заключил Лавров. Поставки оружия на Украину увеличились после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Американские СМИ сообщают, что США и их союзники поставляют Украине оружие на сотни миллионов долларов. В Кремле заявили, что поставки оружия на Украину не способствуют безопасности в Европе. Франция заявляла, что поставит Украине артиллерийские установки «Цезарь». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Франция, к сожалению, занимает одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма, динамично вооружая Украину. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть», — сказал Лавров в интервью телеканалу «TF1». Министр считает, что все многолетние призывы России к Западу договориться были «сознательно проигнорированы». На фоне этого можно сделать вывод о том, что Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с РФ, заключил Лавров. Поставки оружия на Украину увеличились после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Американские СМИ сообщают, что США и их союзники поставляют Украине оружие на сотни миллионов долларов. В Кремле заявили, что поставки оружия на Украину не способствуют безопасности в Европе. Франция заявляла, что поставит Украине артиллерийские установки «Цезарь». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.