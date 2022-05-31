Турки обрушились с гневными комментариями в адрес Зеленского

01 июня 2022 в 04:06 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский стал виновником гибели своего народа, считают турки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Итоги прошедших переговоров между главами стран Турции и Украины освещены в турецком издании Haber7. Главной темой для встречи послужила российской спецоперации на Украине. Публикация вызвала активный интерес среди читателей издания. Так, граждане Турции жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. «Я думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский совершил политическую ошибку и стал виновником гибели своего народа. Он поспешил выступить против России, с которой связан пуповиной, и, говоря о НАТО и прочем, разозлил Россию», — написал один из пользователей. Другой пользователь ayse предупредил, что «с Украиной нужно быть очень осторожными. [Президент Украины Владимир] Зеленский пешка, используемая западной администрацией. Этот человек [Зеленский] не друг Турции. Он прибегает к любым способам, чтобы столкнуть лбами Турцию и Россию. Все заявления, которые он зачитывает, написаны и переданы Западом». Он уверен, что Турция ни при каких обстоятельствах не должна разрывать отношения с РФ, поскольку в этом случае стране грозит неблагоприятное положение в мире. Пользователь ist34 отметил, что Зеленский не внушает доверия, так как его политическая деятельность стоит под сомнением. По его мнению, «Украина превратилась в болото [Президент Украины Владимир] Зеленский, человек США. Что с ним садись за стол, что с ЦРУ», — считает он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основная цель — помощь республикам Донбасса, жителей которых восемь лет обстреливали ВСУ и украинские националисты. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, о чем сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Эрдоган сообщал, что поговорит по телефону с Путиным и Зеленским. Президент Турции предложил Путину провести встречу делегаций РФ и Украины. В офисе президента Украины заявляли, что готовы рассмотреть такой формат переговоров, если Путин согласится на это. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Итоги прошедших переговоров между главами стран Турции и Украины освещены в турецком издании Haber7. Главной темой для встречи послужила российской спецоперации на Украине. Публикация вызвала активный интерес среди читателей издания. Так, граждане Турции жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. «Я думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский совершил политическую ошибку и стал виновником гибели своего народа. Он поспешил выступить против России, с которой связан пуповиной, и, говоря о НАТО и прочем, разозлил Россию», — написал один из пользователей. Другой пользователь ayse предупредил, что «с Украиной нужно быть очень осторожными. [Президент Украины Владимир] Зеленский пешка, используемая западной администрацией. Этот человек [Зеленский] не друг Турции. Он прибегает к любым способам, чтобы столкнуть лбами Турцию и Россию. Все заявления, которые он зачитывает, написаны и переданы Западом». Он уверен, что Турция ни при каких обстоятельствах не должна разрывать отношения с РФ, поскольку в этом случае стране грозит неблагоприятное положение в мире. Пользователь ist34 отметил, что Зеленский не внушает доверия, так как его политическая деятельность стоит под сомнением. По его мнению, «Украина превратилась в болото [Президент Украины Владимир] Зеленский, человек США. Что с ним садись за стол, что с ЦРУ», — считает он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основная цель — помощь республикам Донбасса, жителей которых восемь лет обстреливали ВСУ и украинские националисты. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, о чем сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Эрдоган сообщал, что поговорит по телефону с Путиным и Зеленским. Президент Турции предложил Путину провести встречу делегаций РФ и Украины. В офисе президента Украины заявляли, что готовы рассмотреть такой формат переговоров, если Путин согласится на это.